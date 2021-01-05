Yasaklar ne zaman bitecek? Normalleşme başlıyor mu? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? 15 Ocak'ta...

Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor 2021 yılının ilk günlerinde yanıtı en çok araştırılan sorulardan birisi oldu. Yasaklar ne zaman bitecek? Normalleşme başlıyor mu? 15 Ocak'tan itibaren kafelerin açılabileceğine ilişkin iddialar gündemde yer alırken aynı zamanda yasakların ne zaman biteceği de vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Alınan önlemlerin etkisini göstermesi ve koronavirüs vaka sayısında azalma yaşanmasının ardından gözler yasakların bitiş tarihine çevrilmişti.
YASAKLAR NE ZAMAN BİTECEK?
Yasakların ne zaman biteceğine ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı. Kabine toplantısı sonrası yasaklarla ilgili yeni kararların alınması bekleniyor.
2 HAFTA İÇİNDE KENDİSİNİ GÖSTERECEK
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan, "Hafta içi ve hafta sonu kısıtlamaların ardından elde edilen olumlu sonucun, yılbaşı haftasını kapsayan yaklaşık 3,5 gün süren yasaklarla birlikte daha belirgin olarak kendini göstereceğini bekliyoruz." dedi.
İlhan, okulların yüz yüze eğitime açılmasında hastalık seyrinin belirleyici olduğunun altını çizerek, yılbaşındaki sokağa çıkma kısıtlamasının sonuçlarının 2 hafta içinde kendini göstereceğini ifade etti.
Prof. Dr. İlhan, şunları kaydetti:
"Kısıtlama ile hastalık seyrinde ciddi bir düşüş olmasını öngörüyoruz. Zaman zaman maalesef ihlallerle karşılaşılmış olmasına rağmen ülke genelinde uyum oranı yüksekti. Uzun süredir hafta içi ve hafta sonu kısıtlamaların ardından elde edilen olumlu sonucun, yılbaşı haftasını kapsayan yaklaşık 3,5 gün süren yasaklarla birlikte daha belirgin olarak kendini göstereceğini bekliyoruz. Bu nedenle yılbaşındaki sokağa çıkma kısıtlamasının sonucu okullarda yüz yüze eğitimin başlamasında belirleyicilerden olacak."
Mustafa Necmi İlhan, sözlerine şöyle devam etti:
"Okullarda yüz yüze eğitimin 15 şubat sonrası açılması daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Bu durumda da yine kademeli olarak okullar açılmalı. Zaten ona okulları açıldı, daha küçük sınıflardan başlayarak ilerlenecektir. İlkokul, ardından sınava girecek orta ve lise son sınıflar, daha sonra ise ara sınıflar gibi kademeli olarak açılacağı kanısındayım.
KAFELERİN ÇALIŞMA SAATLERİ!
İçişleri Bakanlığı'dan 20 Kasım'da başlayan yeni tedbirlerle ilgili daha önce yayımlanan genelgede şu ifadeler kullanılmıştı;
Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel-al" hizmeti verecek şekilde açık olabilecek.
Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek.
Sokağa çıkma yasağı ve diğer önlemlerin alındığı 1 Aralık tarihli koronavirüs genelgesinde de sokağa çıkma kısıtlamasında restoran ve lokanta gibi yerlerin çalışma saatlerine yönelik detaylı bilgiler paylaşıldı. Genelgede şunlar ifade edildi;
Lokanta ve restoran tarzı iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecektir.
KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Sosyal medyanın gündeminde kafelerin 15 Ocak tarihinde açılabileceğine ilişkin iddialar yer alıyor.
İddialara ilişkin bir açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan henüz yapılmadı. Konuyla ilgili gelişme yaşandığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.