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    • 05.01.2021 12:36
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    Kahraman şehadetinin 4. yılında unutulmadı

    'ne yönelik terör saldırısını canı pahasına önleyen şehit polis memuru ve en kurşunun isabet etmesiyle şehit olan mübaşir , olayın 4'üncü yıl dönümünde anıldı. Adliyeye kurulan dev ekranlardan Sekin ve Can'ın görüntüleri yayınlandı.

    DHA
    AA
    Kahraman Fethi Sekin unutulmadı

    PKK'lı 2 terörist, 5 Ocak 2017'de, İzmir Adliyesi'ne yönelik bombalı araç ve uzun namlulu silahlarla saldırıda bulundu. Bu sırada silahını çekip, son mermisine kadar teröristlerle kahramanca çatışan polis memuru Fethi Sekin, kurşununun bitmesi üzerine vurularak, şehit oldu.

    Ayrıca seken kurşunlardan birinin isabet etmesiyle adliye çalışanı mübaşir Musa Can da şehit düştü. Çatışmada iki teröristten birini etkisiz hale getiren evli ve 3 çocuk babası Sekin, birçok insanın hayatını kurtardı.

    Olayın ardından İslam Kerimov Caddesi'ne Fethi Sekin adı verilirken, İzmir Adliyesi C Kapısı önüne de heykeli dikildi. Sekin ve Musa Can, olayın 4'üncü yılında da unutulmadı. Sekin'in girişteki heykelinin önüne çiçekler bırakılırken, adliyenin içine de iki dev ekran kuruldu.

    Ekranlarda Sekin ve Can'ın görüntüleri yayınlandı. Görüntülerde Sekin'in teröristlere karşı tek başına verdiği mücadelenin yanı sıra cenaze törenindeki görüntüler yer buldu.

    ANISINA VİDEO KLİP HAZIRLANDI
    İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fethi Sekin ve Musa Can anısına özel hazırlatılan video klip adliyede kurulan ekranlarda yayınlandı.

    Klipte, "İzmir Adliyesi'ne yönelik hain terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin ile mübaşir Musa Can kardeşlerimizi şehadetlerinin 4'üncü yıl dönümünde sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz. Huzurumuzu, mutluluğumuzu, aldığımız nefesimizi siz şehitlerimize borçluyuz. Bu vatan ve İzmir Adliyesi sizleri unutmadı asla unutmayacak" ifadelerine yer verildi.
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