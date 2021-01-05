Klipte, "İzmir Adliyesi'ne yönelik hain terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin ile mübaşir Musa Can kardeşlerimizi şehadetlerinin 4'üncü yıl dönümünde sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz. Huzurumuzu, mutluluğumuzu, aldığımız nefesimizi siz şehitlerimize borçluyuz. Bu vatan ve İzmir Adliyesi sizleri unutmadı asla unutmayacak" ifadelerine yer verildi.