Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 05.01.2021 12:59
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.01.2021 12:59
    ABONE OL

    | ?

    Vatandaşların merakla araştırdığı açıklandı ve hemen incelenmeye başlandı. Özellikle Müslüman alemi için büyük önem taşıyan dini bayramlar Ramazan ve Kurban Bayramı kaç gün tatil olacak? Özellikle milyonlarca çalışan vatandaş 2021 resmi tatilleri yeni yıla girer girmez araştırmaya başladı. Tatil yapılacağı gün sayısı da böylelikle belli olmuş oldu. Ramazan ve Kurban Bayramı 2021 yılında hangi tarihe ve güne denk geliyor?

    takvim.com.tr
    2021 Resmi Tatiller Takvimi | Bu yıl Ramazan ve Kurban Bayramı kaç gün tatil olacak?

    2021 resmi tatil günleri ve dini günler listesi açıklandı ve araştırılanlar arasında yer aldı. 2021 Ramazan ve Kurban Bayramı hafta içine mi hafta sonuna mı denk geliyor, vatandaşlar kaç gün tatil yapma fırsatı bulacak? Bu yıl Ramazan ve Kurban Bayramı kaç gün tatil olacak? 2021 Resmi Tatiller Takvimi haberimizde yer alıyor.

    2021 RESMİ TATİLLER

    Yılbaşı

    1935 yılında resmi tatil olarak ilan edilen 1 Ocak, 2021 yılında cuma gününe denk geliyor.

    Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

    2021'de cuma gününe denk gelen 23 Nisan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılması vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edildi. Resmi tatilin kabul tarihi ise 1921.

    Emek ve Dayanışma Günü

    1 Mayıs, 2009'da resmi tatil olarak ilan edildi. İşçilerin kutladığı bu bayram, 2021 yılında cumartesi gününe denk geliyor.

    Ramazan Bayramı

    2021 yılında 12 Mayıs Çarşamba gününe rastlayan Ramazan Bayramı arifesi yarım gün, takip eden 13, 14, 15 Mayıs günleri ise tam gün tatil. Hicri takvime göre belirlenen Razaman Bayramı her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. 3,5 günlük bir tatil süresi var.

    Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

    19 Mayıs, 2021'de çarşamba gününe denk düşüyor. 19 Mayıs, Atatürk'ün Samsun'a çıkması ve kurtuluş mücadelesinin başlangıcı olarak gençlere armağan edildi. 1935'ten bu yana resmi bayram olarak kutlanıyor.

    Demokrasi ve Milli Birlik Günü

    FETÖ'nün 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sırasında şehit düşenleri ve gazileri anma günü olarak ilan edilen 15 Temmuz, 2021'de perşembe gününe denk geliyor. 2016'da resmi tatil ilan edilmişti.

    Kurban Bayramı

    2021'de 19 Temmuz Pazartesi gününe denk gelen Kurban Bayramı arifesi yarım gün, takip eden 20 21, 22 ve 23 Temmuz tarihleri ise tam gün tatil. Toplamda 4,5 günlük bir tatil süresi söz konusu.

    Zafer Bayramı

    Her yıl 30 Ağustos günü kutlanan Zafer Bayramı, 2021'de pazartesi günü olacak. Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı'ndan zaferle ayrıldığı gün olan 30 Ağustos, 1935 yılında resmi tatil ilan edilmişti.

    Cumhuriyet Bayramı

    29 Ekim günü kutlanan ulusal bayram, 2021'de cuma gününe denk geliyor. Cumhuriyetin kuruluş yıl dönümü olan bu tarih, 1925 yılında resmi tatil ilan edildi. 28 Ekim yarım gün, 29 Ekim ise tam gün tatil.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel 2021 Resmi Tatiller Takvimi | Bu yıl Ramazan ve Kurban Bayramı kaç gün tatil olacak?