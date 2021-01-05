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    • 05.01.2021 08:36
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    ’de kaçakçılık operasyonlarına 9 tutuklama

    ’de İl Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 290 kişiden 9'u tutuklandı. Ayrıca Mali olaylardan gözaltına alınan 122 kişiye işlem yapılırken, kapsamında gözaltına alınan 9 kişiden 1’i tutuklandı. v

    Osmaniye’de kaçakçılık operasyonlarına 9 tutuklama

    'de düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 290 kişiden 9'u tutuklandı.

    Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri tarafından 2020 yılı içerisinde düzenlenen 153 ayrı operasyonda 290 kişi gözaltına alınırken 9 kişi tutuklandı. Kaçakçılık suçlarından gözaltına alınan 158 kişiye işlem yapılırken 8 şahıs tutuklandı.

    Ayrıca Mali olaylardan gözaltına alınan 122 kişiye işlem yapılırken, kapsamında gözaltına alınan 9 kişiden 1'i tutuklandı.

    Uygulamalarda 497 gümrük kaçağı cep telefonu, 1 milyon 703 bin 7 dal gümrük kaçağı makaron, 16 bin 901 gümrük kaçağı sigara, 354 kilo kıyılmış tütün, 490 bin 740 litre kaçak akaryakıt, 5 bin 330 litre kaçak içki, 136 adet tarihi eser parçaları, 78 adet emtia olarak nitelendirilen kaçak malzeme, 4 adet tabanca, 131 adet çeşitli silah parçaları, 17 adet şarjör, 2 adet av tüfeği, 415 adet mermi, 42 adet av tüfeği fişeği, 21 adet sahte nüfus cüzdanı, 14 adet sahte ehliyet, 28 adet 100 liralık sahte bankomat, 22 adet 50 liralık bankomat ele geçirildi.

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