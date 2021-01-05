Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 05.01.2021 23:36
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.01.2021 23:36
    ABONE OL

    Sağlık Bakanı : Şehit 'i rahmet ve minnetle yad ediyorum

    Sağlık Bakanı , önünde 5 Ocak 2017 tarihinde şehit edilen polis memuru 'i rahmet ve minnetle yad ettiğini bildirdi.

    AA
    Sağlık Bakanı Koca, şehit Fethi Sekin'i andı

    Sağlık Bakanı , 'in şehadet yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınlandı.



    Bakan Koca, Fethi Sekin'in şehadetinin 4'üncü yılı dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

    "Vatan uğrunda canını feda etmek yüreği vatan için çarpan yüce gönüllere mahsustur. Salgında canını feda eden sağlık çalışanlarımız da terörle mücadelede yitirdiğimiz yiğitler de böyledir. Bizleri korumak için kendi canından vazgeçen Fethi Sekin'i rahmet ve minnetle yad ediyorum."


    İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın o paylaşımı;

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Şehit Fethi Sekin'i rahmet ve minnetle yad ediyorum