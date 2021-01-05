Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Fethi Sekin'in şehadet yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınlandı.







Bakan Koca, Fethi Sekin'in şehadetinin 4'üncü yılı dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Vatan uğrunda canını feda etmek yüreği vatan için çarpan yüce gönüllere mahsustur. Salgında canını feda eden sağlık çalışanlarımız da terörle mücadelede yitirdiğimiz yiğitler de böyledir. Bizleri korumak için kendi canından vazgeçen Fethi Sekin'i rahmet ve minnetle yad ediyorum."



İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın o paylaşımı;



