Sağlık Bakanlığı, 5 Ocak koronavirüs vaka ve vefat sayılarını duyurdu. Türkiye'de son 24 saatte 183 bin 413 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 494 kişinin testi pozitif çıktı, 194 kişi hayatını kaybetti.







Ağır hasta sayısı 3 bin 410 oldu, 8 bin 908 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 155 bin 338'e yükseldi.



SONUÇ ALMAK İÇİN BİRLİKTE VE SÜREKLİ MÜCADELE ETMELİYİZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 1.477 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Ağır hasta sayısındaki azalmaya bağlı olarak kayıplarımız da azalma eğiliminde. Sonuç almak için birlikte ve sürekli mücadele etmeliyiz" açıklamasında bulundu.