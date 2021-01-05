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    Son dakika: , 5 Ocak vaka ve vefat sayılarını duyurdu | Koronavirüste son durum

    , 5 Ocak vaka ve vefat sayılarını duyurdu. Son 24 saatte 183 bin 413 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 494 kişinin testi pozitif çıktı, 194 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan vaka tablosu ile ilgili açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 1.477 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Ağır hasta sayısındaki azalmaya bağlı olarak kayıplarımız da azalma eğiliminde. Sonuç almak için birlikte ve sürekli mücadele etmeliyiz" dedi.

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanlığı, 5 Ocak koronavirüs vaka ve vefat sayılarını duyurdu. Türkiye'de son 24 saatte 183 bin 413 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 494 kişinin testi pozitif çıktı, 194 kişi hayatını kaybetti.



    Ağır hasta sayısı 3 bin 410 oldu, 8 bin 908 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 155 bin 338'e yükseldi.

    SONUÇ ALMAK İÇİN BİRLİKTE VE SÜREKLİ MÜCADELE ETMELİYİZ
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 1.477 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Ağır hasta sayısındaki azalmaya bağlı olarak kayıplarımız da azalma eğiliminde. Sonuç almak için birlikte ve sürekli mücadele etmeliyiz" açıklamasında bulundu.

    4 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

    3 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU



    2 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

    1 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU



    31 ARALIK 2020 KORONAVİRÜS TABLOSU

    30 ARALIK 2020 KORONAVİRÜS TABLOSU

    29 ARALIK 2020 KORONAVİRÜS TABLOSU

    28 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    27 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    26 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    25 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    24 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    23 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    22 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    21 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    20 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    19 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    18 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    17 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    16 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    15 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı, 5 Ocak koronavirüs vaka ve vefat sayılarını duyurdu | Koronavirüste son durum