Sağlık Bakanlığı, 5 Ocak koronavirüs vaka ve vefat sayılarını duyurdu. Türkiye'de son 24 saatte 183 bin 413 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 494 kişinin testi pozitif çıktı, 194 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 3 bin 410 oldu, 8 bin 908 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 155 bin 338'e yükseldi.
SONUÇ ALMAK İÇİN BİRLİKTE VE SÜREKLİ MÜCADELE ETMELİYİZ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 1.477 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Ağır hasta sayısındaki azalmaya bağlı olarak kayıplarımız da azalma eğiliminde. Sonuç almak için birlikte ve sürekli mücadele etmeliyiz" açıklamasında bulundu.
4 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU
3 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU
2 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU
1 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU
31 ARALIK 2020 KORONAVİRÜS TABLOSU
30 ARALIK 2020 KORONAVİRÜS TABLOSU
29 ARALIK 2020 KORONAVİRÜS TABLOSU
28 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
27 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
26 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
25 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
24 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
23 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
22 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
21 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
20 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
19 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
18 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
17 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
16 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU