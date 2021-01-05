BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI



İstanbul barajlarındaki doluluk oranı bugün son yılların en düşük seviyesine, yüzde 19.91'e kadar indi. Hiç yağış gerçekleşmezse barajlardaki su İstanbul'a sadece 66 gün yetecek... Bu baraj ve göletler azami 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, şu anda yüzde 80,09 oranında boş durumda. İSKİ verilerine göre, kentin içme suyu kaynaklarının doluluk oranı dün itibarıyla yüzde 19.91 olarak ölçüldü. Geçen yıl aynı dönemde barajlardaki su oranı yüzde 38.78 olarak gerçekleşmişti.