Yüzyılın kuraklığının yaşandığı Türkiye'de barajlar alarm verdi.
Doluluk oranları, yüzde 20'nin altına indi.
Susuzluk tehlikesi baş gösterdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkenin birçok kesiminde yoğun yağış beklendiğini açıkladı.
Yağışların bugünden itibaren etkisini artırarak devam edeceği belirtildi.
Yağışlar, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olarak gerçekleşecek.
Kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınaya karşı vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarı yapıldı.
Fırtınanın 40-70 km esmesi bekleniyor. İstanbul'a bol miktarda yağış ve hatta kar bile yağması bekleniyor.
BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI
İstanbul barajlarındaki doluluk oranı bugün son yılların en düşük seviyesine, yüzde 19.91'e kadar indi. Hiç yağış gerçekleşmezse barajlardaki su İstanbul'a sadece 66 gün yetecek... Bu baraj ve göletler azami 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, şu anda yüzde 80,09 oranında boş durumda. İSKİ verilerine göre, kentin içme suyu kaynaklarının doluluk oranı dün itibarıyla yüzde 19.91 olarak ölçüldü. Geçen yıl aynı dönemde barajlardaki su oranı yüzde 38.78 olarak gerçekleşmişti.
ÇILDIRMA ZAMANI
Ardahan ve Kars il sınırları içerisinde kalan, Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük tatlı su ve en büyük ikinci gölü olan Çıldır Gölü'nün yüzeyi 20 santim buzla kaplandı. Çocuklar donan buzda eğlenirken, bisiklet sürenler de renkli görüntüler oluşturdu.
Aracıyla buzlu zeminde drift atan Oğuzcan Özcan, "En büyük zevklerimden biri off-road, diğeri de buz üstünde drift yapmak. Bu yıl da gölde drift yapmaktan büyük keyif aldım" dedi.
KÖY GÖRÜNDÜ
Kahramanmaraş'ta Menzelet Barajı altında kalan Şadalak köyü, sular çekilince 36 yıl sonra gün yüzüne çıktı. Yerleşim bölgesinde yer alan ev, mezarlık ve çeşme gibi yapıların kalıntıları hem kara hem de havadan görüntülendi.