SON DAKİKA: Gabar Dağı'ndaki operasyonda teröristlerin öldürüldüğü anların görüntüsü

Teröristin 06.05.2018 tarihinde Şırnak-Güçlükonak-Yağızoymak bölgesinde zırhlı aracın geçişi esnasında EYP ile saldırı eylemine katıldığı tespit edilmiştir. Diğer teröristin ise, sözde Botan Eyaleti Gabar (Küpeli) bölgesinde örgütün erzak, malzeme, silah ve mühimmat depolarının sorumlusu olduğu ve terörden arananlarda 500 bin liraya kadar ödülle "GRİ" kategoride yer alan, Tekoşin Cudi kod adlı Edibe Kündün olduğu belirlenmiştir.