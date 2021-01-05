"CUMA GÜNÜ YENİ BİR YAĞIŞLI SİSTEM GELİYOR"

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros yaptığı açıklamada, Ocak ayına dikkat çekti.

Meteoroloji tahminlerine göre, ay sonuna doğru kar ihtimalinin olduğunu belirten Toros, "Yine Ocak ortasına doğru soğuk sistemlerin de geldiğini görüyoruz. Eğer bu soğuk havalar da gelirse, İstanbul'da hepimizin beklediği kar yağışını da görmüş oluruz. İstanbul beyaz örtüye bürünmüş olur. Bu kar yağışları da yer altı suyunu besleme anlamında oldukça büyük önem taşıyor"