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    ’in babası katile haksız tahrik indirimi uygulanmaya çalışıldığını iddia ederek salonu terk etti

    'da üniversite öğrencisi 'i (27) vahşice öldüren (32) ile kardeşi 'nın (26) yargılanmasına devam edildi. Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada Pınar'ın arkadaşı tanık 'un dinlendiği sırada avukat özdemir, itiraz etti. Mahkeme başkanı, Epözdemir'e konuşması için söz vermedi. Bunun üzerine baba ayağa kalkıp, "Bu duruşma benim için bitmiştir" diyerek salonu terk etti.

    Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i (27) vahşice öldüren Cemal Metin Avcı (32) ile kardeşi Mertcan Avcı'nın (26) yargılanmasına devam edildi. Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada Pınar'ın arkadaşı tanık Ceren Tunç'un dinlendiği sırada avukat Rezan Epözdemir, itiraz etti. Mahkeme başkanı, Epözdemir'e konuşması için söz vermedi.

    Bunun üzerine baba Sıddık Gültekin ayağa kalkıp, "Bu duruşma benim için bitmiştir" diyerek salonu terk etti. Avukat Epözdemir, sanığa haksız tahrik indirimi uygulanmaya çalışıldığını öne sürerek mahkeme heyetinin reddini talep etti.

    CHP'Lİ ARADI


    Baba Gültekin, "CHP'li vekil aradı. İddiamın arkasındayım. Bu dava Pınar Gültekin davası değil, Türkiye davası. Haklı olduğumuz halde haksız çıkıyoruz" dedi.

    Muğla Adliyesi önünde KADEM üyeleri ve birçok kadın topluluğu kadın cinayetlerine tepki gösterdi.
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    Haberler Güncel Pınar Gültekin’in babası katile haksız tahrik indirimi uygulanmaya çalışıldığını iddia ederek salonu terk etti