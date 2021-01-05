Bunun üzerine baba Sıddık Gültekin ayağa kalkıp, "Bu duruşma benim için bitmiştir" diyerek salonu terk etti. Avukat Epözdemir, sanığa haksız tahrik indirimi uygulanmaya çalışıldığını öne sürerek mahkeme heyetinin reddini talep etti.