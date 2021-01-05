Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i (27) vahşice öldüren Cemal Metin Avcı (32) ile kardeşi Mertcan Avcı'nın (26) yargılanmasına devam edildi. Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada Pınar'ın arkadaşı tanık Ceren Tunç'un dinlendiği sırada avukat Rezan Epözdemir, itiraz etti. Mahkeme başkanı, Epözdemir'e konuşması için söz vermedi.
Bunun üzerine baba Sıddık Gültekin ayağa kalkıp, "Bu duruşma benim için bitmiştir" diyerek salonu terk etti. Avukat Epözdemir, sanığa haksız tahrik indirimi uygulanmaya çalışıldığını öne sürerek mahkeme heyetinin reddini talep etti.
CHP'Lİ ARADI
Baba Gültekin, "CHP'li vekil aradı. İddiamın arkasındayım. Bu dava Pınar Gültekin davası değil, Türkiye davası. Haklı olduğumuz halde haksız çıkıyoruz" dedi.