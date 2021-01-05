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    • 06.01.2021 05:03
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    Bu acıya yürek dayanmaz! 'da 3 yaşındaki çocuk dedesinin dalgınlığı ile yaşamını yitirdi

    'da yaşanan olay herkesi derinden yaraladı... Evlerinin önünde bulunan kamyoneti geriye doğru hareket ettiren . kamyonetin arkasında duran 3 yaşındaki torununa çarptı. Küçük çocuk yaşamını yitirdi.

    İHA
    Bu acıya yürek dayanmaz

    'da yaşanan olay herkesi derinden yaraladı... Evlerinin önünde bulunan kamyoneti geriye doğru hareket ettiren . kamyonetin arkasında duran 3 yaşındaki torununa çarptı.

    Kazada küçük çocuk ağır yaralandı.

    İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan talihsiz çocuk 'ne kaldırıldı.

    Burada tedavi altına alınan . tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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