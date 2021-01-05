Malatya'da yaşanan olay herkesi derinden yaraladı... Evlerinin önünde bulunan kamyoneti geriye doğru hareket ettiren Süleyman Ç. kamyonetin arkasında duran 3 yaşındaki torununa çarptı.

Kazada küçük çocuk ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan talihsiz çocuk Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan Hüseyin Ç. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.