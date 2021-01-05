Kayseri'de masa ve sandalye üretimi yapılan bir fabrikada yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesi sebebiyle çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine gelerek yangına müdahale ettiler.
Yangın, gece saatlerinde Organize Sanayi Bölgesi 57'nci Cadde üzerinde faaliyet gösteren fabdikada meydana geldi. Masa ve sandalye üretimi yapan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Ahşap malzemelerin bulunduğu fabrikadaki yangın kısa sürede yayıldı.
Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın nedeniyle hasar meydana gelen fabrikanın bazı bölümlerinde ise çökmeler yaşandı.