Cumhuriyet Halk Partisi, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanan Prof. Dr. Melih Bulu'nun AK Parti'den milletvekili adayı olması nedeniyle tepki gösteriyor. CHP'li Canan Kaftancıoğlu ve ekibi dün akşam da Boğaziçi Üniversitesi'nde polisle karşı karşıya geldi. Terör örgütü sempatizanı bir grup ise polis aleyhine slogan attı.
CHP, Prof. Dr. Melih Bulu ismine karşı çıkarken AK Parti Genel başkan Yardımcısı Mahir Ünal, CHP'yi kirli geçmişiyle yüzleştirdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, CNN Türk canlı yayınında Dicle Canova'nın konuğu oldu. Gündeme ilişkin değerlendirmeler yapan Mahir Ünal, Boğaziçi Üniversitesi'ne yapılan rektör ataması üzerinden başlayan tartışmalara değindi. 2004 yılında ODTÜ rektörünün CHP grup toplantısında konuşma yaptığını hatırlatan Mahir Ünal, imam hatiplerin kapatılması konusunda da CHP ile ODTÜ'lü akademisyenler arasında sık sık görüşmeler yapıldığını hatırlattı.
"ODTÜ REKTÖRÜ CHP GRUBUNDA KONUŞTU"
Mahir Ünal, Boğaziçi Üniversitesi üzerinden devam eden tartışmalara ilişkin şunları söyledi; "CHP, bu Boğaziçi Üniversitesi ve rektör meselesini gündeme getirdi ve oradan bir tartışma yürütüyor. Şu resim, ODTÜ Rektörü'nün 2004 yılında, CHP Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşma. Şimdi yine, 2004 yılıda, Hürriyet gazetesinin yaptığı bir haber.. ODTÜ'lü öğretim görevlileri, imam hatipler kapatılsın dedi. Meclis'e yürüdüler... Meclis'te onları grup başkanvekili olan Haluk Koç karşılıyor. Orada ortak açıklama yapılıyor. İmam hatiplilere uygulanan kat sayı zulmü kaldırılsın dendiği için, imam hatiplere uygulanan bu katsayı zulmünün kaldırılmaması ve devam etmesi için mücadele... Tıpki, başörtüsü zulmü bitsin dendiğinde kimler tepki gösteriyorsa, aynı çevreler yine tepki gösteriyor.
HUKUKİ SORUN VAR MI? YOK
Boğaziçi Üniversitesi'ne bir rektör atanmış. Bu rektörün atanmasıyla ilgili herhangi bir hukuki ya da yasal sorun var mı? Yok. Rektörlerin Cumhurbaşkanlığı tarafından atanması konusunu demokratik siyaset zemininde tartışabilirsiniz. Bu başka bir şey. Cumhurbaşkanı'nın atadığı bir rektörü, kayyum olarak nitelendirmek başka bir şey.
HDP'Lİ OLSA İTİRAZ EDERLER MİYDİ?
Hendek olayları olduğunda, PKK sokakları kazıp EYP'ler yerleştiren ve onlarca polisimiz şehit olmasıyla sonuçlanan... Bunlarla ilgili hendekler özgürleştiriyor diyenleri HDP milletvekili yaptı. Bunlar, milletvekillikleri bittiğinde akademiye dönme hakkı var mı? Var. Rektör olma hakkı var mı? Var. Peki, Boğaziçi'nden profesör olup HDP'den milletvekili olmuş sonra da akademiye dönmüş birisi, rektör olsaydı itiraz ederler miydi? Etmezlerdi."
CHP'Lİ REKTÖRLER
Bilim insanlarının bir partiye üye olması ya da oy kullanması sıradışı bir durummuşçasına sokak eylemleri ile kaos kovalayan CHP'de "Partili rektör mü olur?" tezi öne çıkarken partinin yakın geçmişinde Türkiye'nin en seçkin üniversitelerinde rektörlük yapmış isimlerin, ve de 28 Şubat döneminde YÖK başkanlığından öğretim üyeliğine darbe ayağı olarak kullanılan birçok ismin milletvekili listelerinde yer aldığı görmezden gelindi.
METİN LÜTFİ BAYDAR/SDÜ - CHP - YENİDEN SDÜ
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Metin Lütfi Baydar uzun yıllar SDÜ'de rektörlük yaptıktan sonra CHP rozetini takarak Aydın'dan milletvekili yapıldı. Rektör Baydar CHP milletvekilliğinin ardından da yeniden SDÜ'ye döndü.
28 ŞUBAT'ÇI KEMAL GÜRÜZ/YÖK BAŞKANLIĞI - CHP
28 Şubat döneminde binlerce gencin eğitim almasına mani olan zorba düzenin baş aktörlerinden eski YÖK Başkanı Kemal Gürüz de CHP kapılarını aldığı görevlerle aşındıranlardan. Gürüz 28 Şubat sürecinde gerçekleştirdiği kıyımın ardından CHP'de danışman olarak görev yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile de sık sık görüştüğü biliniyor.
İKNA ODASI MUCİDİ NUR SERTER/İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'NDEN CHP SIRALARINA
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nur Serter de 28 şubat sürecinde başörtülü kızların başlarını açmaları için ikna odaları kurması ile nam salan CHP'li isim. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesini bitirdi. Sonrasında bu üniversitede çeşitli görevler aldı ve postmodern darbenin en ateşli dönemlerinde gencecik kızların gözyaşlarının altında imzası olan kişi olarak tarihe geçti. Serter de İ.Ü. macerasının ardından CHP'de kendisine yer açılan isimlerden oldu ve 23-24. dönem milletvekili olarak CHP sıralarındaki yerini aldı.