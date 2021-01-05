HUKUKİ SORUN VAR MI? YOK

Boğaziçi Üniversitesi'ne bir rektör atanmış. Bu rektörün atanmasıyla ilgili herhangi bir hukuki ya da yasal sorun var mı? Yok. Rektörlerin Cumhurbaşkanlığı tarafından atanması konusunu demokratik siyaset zemininde tartışabilirsiniz. Bu başka bir şey. Cumhurbaşkanı'nın atadığı bir rektörü, kayyum olarak nitelendirmek başka bir şey.

HDP'Lİ OLSA İTİRAZ EDERLER MİYDİ?

Hendek olayları olduğunda, PKK sokakları kazıp EYP'ler yerleştiren ve onlarca polisimiz şehit olmasıyla sonuçlanan... Bunlarla ilgili hendekler özgürleştiriyor diyenleri HDP milletvekili yaptı. Bunlar, milletvekillikleri bittiğinde akademiye dönme hakkı var mı? Var. Rektör olma hakkı var mı? Var. Peki, Boğaziçi'nden profesör olup HDP'den milletvekili olmuş sonra da akademiye dönmüş birisi, rektör olsaydı itiraz ederler miydi? Etmezlerdi."

CHP'Lİ REKTÖRLER

Bilim insanlarının bir partiye üye olması ya da oy kullanması sıradışı bir durummuşçasına sokak eylemleri ile kaos kovalayan CHP'de "Partili rektör mü olur?" tezi öne çıkarken partinin yakın geçmişinde Türkiye'nin en seçkin üniversitelerinde rektörlük yapmış isimlerin, ve de 28 Şubat döneminde YÖK başkanlığından öğretim üyeliğine darbe ayağı olarak kullanılan birçok ismin milletvekili listelerinde yer aldığı görmezden gelindi.