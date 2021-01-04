Melih Bulu kimdir, kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Melih Bulu özgeçmiş nasıl?

Melih Bulu kimdir, kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Melih Bulu kimdir sorularına yanıt aranıyor. Melih Bulu özgeçmiş arama motorlarında sorgulanıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan atamalar hakkında kararlara göre 5 üniversiteye yeni rektör atandı. Buna göre Cumhurbaşkanlığı tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan yeni rektör Prof. Dr. Melih Bulu oldu. Bu gelişmenin ardından Melih Bulu hakkında araştırma yapılıyor.