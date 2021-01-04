Son dakika: Koronavirüsün bir etkisi daha ortaya çıktı! Sinir sistemine etki edip...

Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Evren Yaşar, ''Koronavirüse bağlı artık inme vakalarımız var. Artık sinir sistemi tutulumuna bağlı engellilik durumlarımız var. Bunun da tedavilerin de aktif olarak rol alıyoruz. Yoğun bakımdan bu şekilde aldığımız birçok hasta oluyor. Yani koronavirüs artık tek başına sinir sistemini, kardiyak sistemi etkileyip engellilik oluşturabilen bir faktör. Ve bununla ilgili de bizim tedavi stratejileri geliştirmemiz gerekiyordu ki biz bunu burada başardık, aktif olarak bu yöntemlerimizi burada kullanıyoruz'' dedi.