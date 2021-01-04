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    • 04.01.2021 13:05
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    2021 hangi gün? Bu sene 14 Şubat hangi güne denk geliyor?

    genelinde milyonlarca kişi tarafından kutlanıyor. Bu özel günde milyonlarca kişi Günü'nün ortaya çıkış hikayesi hakkında araştırmalara başladı. Aynı zamanda bu özel günde sevgilisine ya da eşine birbirinden güzel mesajlar, sözler ve şiirler göndermek isteyenler konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. 14 Şubat'ta kutlanan bu anlamlı günün, 2021'de hangi güne denk geldiği merak ediliyor. ? Bu sene hangi güne genk Geliyor ? Sevgililer Günü ne zaman? İşte merak edilenler...

    14 Şubat 2021 hangi gün? Bu sene 14 Şubat Sevgililer Günü hangi güne denk geliyor?

    Sevgililer Günü'nün 2021 kutlama tarihine ilişkin araştırmalar, henüz uzun bir süre olmasına rağmen sorgulanıyor. Şimdiden o özel gün için plan ve hediye seçimi yapmak isteyen kişiler, Sevgililer Günü'nün tarihine odaklandı. İşte, Sevgililer Günü'nün 2021 tarihi...

    14 Şubat, 2021 yılında pazar gününe denk geliyor. Bu anlamlı günde, milyonlarca kişi sevdiği kişiyi mutlu edebilmek adına hediyeler alacak ve çeşitli organizasyonlar yapacak.

    SEVGİLİLER GÜNÜNÜN KUTLANMA AMACI NEDİR?

    Her yıl 14 Şubat tarihinde kutlanan Sevgililer Günü, Milattan Sonra III. yüzyıla dayanmaktadır. Rivayete göre İmparator 2. Claudius Roma'yı kendi katı kuralları ile zalimce yöneten bir hükümdardı. Onun için en büyük problem ordusunda savaşacak asker bulamamaktı. Ona göre bu durumun tek sebebi Romalı erkeklerin aşklarını ve ailelerini bırakmak istememeleriydi. İşte bu yüzden Claudias, Roma'daki tüm nişan ve evlilikleri kaldırdı.

    Aziz Valentina ise Cladudius'un hükümdarlığı zamanında Roma'da yaşayan bir papazdı. Aziz Valentina kendisi gibi papaz olan Aziz Marius ile birlikte Claudias'un yasağına rağmen gizlice çiftleri evlendirmeye devam etti. Ancak imparator bu durumu bir süre sonra öğrendi. Aziz Valentine, insanları evlendirmeye devam ettiği için tutuklandı ve yaptıklarının cezası olarak sopa ile dövülerek öldürüldü. Valentina Milattan sonra 270 yılının 14 Şubat'ında da Hıristiyan şehitliğine gömüldü.

    O gün itibariyle Sevgililer Günü'nün kutlandığı ifade edilmektedir. Sevgililer Günü, normal bir hediye alıp vermekten daha çok, partnerler arasında romantik bir paylaşım ve sevginin geleceğine ilişkin bir yatırım olarak da kabul edilmektedir.
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    Haberler Güncel 14 Şubat 2021 hangi gün? Bu sene 14 Şubat Sevgililer Günü hangi güne denk geliyor?