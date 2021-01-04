14 Şubat 2021 hangi gün? Bu sene 14 Şubat Sevgililer Günü hangi güne denk geliyor?

Sevgililer Günü'nün 2021 kutlama tarihine ilişkin araştırmalar, henüz uzun bir süre olmasına rağmen sorgulanıyor. Şimdiden o özel gün için plan ve hediye seçimi yapmak isteyen kişiler, Sevgililer Günü'nün tarihine odaklandı. İşte, Sevgililer Günü'nün 2021 tarihi...

14 Şubat, 2021 yılında pazar gününe denk geliyor. Bu anlamlı günde, milyonlarca kişi sevdiği kişiyi mutlu edebilmek adına hediyeler alacak ve çeşitli organizasyonlar yapacak.