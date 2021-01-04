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    'te 'lı kalleşlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

    Son dakika haberi... Terör örgütlerine yönelik operasyonlar sürüyor. 'in merkez Eğlence köyü kırsalında düzenlenen 'Yıldırım-11 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan 2021/02 Operasyonu'nda ler tarafından kayalıklar arasına gizlenmiş silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

    Kalleşlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

    Terör örgütlerine yönelik operasyonlar sürüyor.

    Siirt'in merkez Eğlence köyü kırsalında düzenlenen 'Yıldırım-11 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan 2021/02 Operasyonu'nda PKK'lı teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

    VALİLİK AÇIKLADI
    Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca merkez Eğlence köyü kırsalında faaliyet gösterdiği değerlendirilen PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla 'Yıldırım-11 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan 2021/02 Operasyonu' düzenlendiği belirtildi.

    Operasyonda kayalıklar arasına gizlenmiş silah, mühimmat ve yaşam malzemesi bulunduğu ve operasyonun sürdüğü kaydedildi.
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    Haberler Güncel Siirt'te PKK'lı kalleşlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi