14 Şubat hangi gün? 14 Şubat 2021 Sevgililer Günü hangi gün? Son zamanlarda gündemde en çok araştırılan bu bilgilerin yanıtını haberimizde derledik. Milyonlarca çift bu özel günü bekliyor ve şimdiden hediye seçimlerine başladı. Peki 2021 Sevgililer Günü hangi tarihte kutlanacak, neden bu gün kutlanmaya başladı? Tarihçesi haberimizde yer alıyor, işte Sevgililer Günü hakkında bilgiler…
2021 SEVGİLİLER GÜNÜ NE ZAMAN?
14 Şubat, 2021 yılında pazar gününe denk geliyor.
SEVGİLİLER GÜNÜ NE ZAMAN KUTLANMAYA BAŞLANDI?
Her yıl 14 Şubat tarihinde kutlanan Sevgililer Günü, Milattan Sonra III. yüzyıla dayanmaktadır. Rivayete göre İmparator 2. Claudius Roma'yı kendi katı kuralları ile zalimce yöneten bir hükümdardı. Onun için en büyük problem ordusunda savaşacak asker bulamamaktı. Ona göre bu durumun tek sebebi Romalı erkeklerin aşklarını ve ailelerini bırakmak istememeleriydi. İşte bu yüzden Claudias, Roma'daki tüm nişan ve evlilikleri kaldırdı.
Aziz Valentina ise Cladudius'un hükümdarlığı zamanında Roma'da yaşayan bir papazdı. Aziz Valentina kendisi gibi papaz olan Aziz Marius ile birlikte Claudias'un yasağına rağmen gizlice çiftleri evlendirmeye devam etti. Ancak imparator bu durumu bir süre sonra öğrendi. Aziz Valentine, insanları evlendirmeye devam ettiği için tutuklandı ve yaptıklarının cezası olarak sopa ile dövülerek öldürüldü. Valentina Milattan sonra 270 yılının 14 Şubat'ında da Hıristiyan şehitliğine gömüldü.
O gün itibariyle Sevgililer Günü'nün kutlandığı ifade edilmektedir. Sevgililer Günü, normal bir hediye alıp vermekten daha çok, partnerler arasında romantik bir paylaşım ve sevginin geleceğine ilişkin bir yatırım olarak da kabul edilmektedir.
SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE NE HEDİYE ALINIR?
Sevgililer gününde hediye seçimi hem kadınlar hem de erkekler için oldukça zor bir aşamadır. Bu özel ve anlamlı günde düzgün bir hediye almak isteyen bireyler araştırmalar yaparlar. Kadınlar için parfüm, ayakkabı, şal, çanta vs tarzı hediyeler oldukça uygundur. Erkeklerde ise saat, gömlek, parfüm her zaman alınabilecek klasik hediyelerdir.