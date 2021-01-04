Lise 9,10,11 ve 12. sınıf öğrencileri yüz yüze sınavları nasıl olacak? MEB birinci dönem...

LİSE SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Lise öğrencilerinin 1. dönem ders notları ikinci dönem yapılacak sınavlarla belirlenecek. 1. dönem için sınavlar yapılmayacak.

KARNE NOT HESAPLAMA NASIL OLACAK?

Bakan Selçuk yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bu yıl, olağanüstü bir süreçten geçiyoruz süreç hızlı değişiyor; kararlar, uzun değerlendirmeler doğrultusunda alınıyor.

Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve Sağlık Bakanlığımızın değerlendirmeleri doğrultusunda yüz yüze sınav konusunu yeniden ele aldık Aldığımız kararla ilkokul ve ortaokul öğrencilerimiz karne notlarım bu dönem ders etkinliklerine katılım puanı üzerinden alacak. Lise öğrencilerimizin birinci dönem notların ise ikinci dönem yapacağımız yüz yüze sınavlarla belirleyeceğiz.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Bakanlık tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada okullarda uzaktan eğitim 22 Ocak tarihine kadar devam edecek. Sonrasında ise ara tatil başlayacak ve 3 hafta sürecek. Tatil sonrası okulların açılıp açılmayacağına, Sağlık Bakanlığı ile yapılacak görüşmeler sonrasında karar verilecek.

DERS ORTALAMASI HESAPLAMA

Ders notu hesaplama işlemi öğrencinin karne notunu belirleyen en önemli unsurdur. Öğrencilerin dönem içerisindeki yazılı, sözlü, performans, proje vb. gibi notların ortalaması bulunarak hesaplanır. Ortalama hesaplama işlemi notların toplamı, not sayısına bölümü ile bulunur.

Örnek bir hesaplama vermek gerekirse:

Matematik 1. yazılı sonucu: 70

Matematik 2. yazılı sonucu: 80

Matematik 1. performans notu: 90

Matematik 2. performans notu: 100

70 + 80 + 90 + 100 = 340 / 4 = 85 (4 rakamı toplam not sayısıdır.)

Ders notu ortalaması: 85 olacaktır.

İLKOKUL NOT ORTALAMASI HESAPLAMA

Yazılı Sınav:

Yazılı Sınav:

Yazılı Sınav:

Proje Görevi:

Ders Etkin. Katılım:

Aldığınız notları yazın. Eğer daha fazla proje ödevi veya benzer puanlarınız varsa ekleme yapabilirsiniz. Aldığınız notları ilgili bölüme yazın. Daha sonra girdiğiniz notların hepsini toplayıp girdiğiniz not sayısına bölün.