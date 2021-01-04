ADRESE TESLİM İHALE

Söz konusu ihaleden 1 ay sonra ikinci bir 'binek otomobil' alım ihalesi daha gerçekleştiriliyor. 4 firma ihaleye başvururken, geçerli teklif veren firma sadece Koç Holding'e bağlı Otokoç Otomotiv olarak kabul ediliyor. 1 milyon 777 bin 930 liralık ihale Koç Holding'e adeta adrese teslim bir şekilde servis ediliyor. AK Parti döneminde yolsuzluk varmış algısı oluşturmak için İBB'nin hizmet araçlarını Yenikapı'ya dizen ve şov yapayım derken rezil olan İmamoğlu, bu kadarla da yetinmiyor. Ardı sıra araç kiralama ihalelerine çıkan CHP'li İBB eylül ayında bir hizmet alımı daha gerçekleştiriyor.