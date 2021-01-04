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    • 05.01.2021 00:41
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    Soruşturma kapsamında kazı yapılırken 'ün çanta gömdüğü iddia edilen bölgede orman ı çıktı

    'nın  ilçesinde, ’nün nde kilit rol oynayan ’ün evrak dolu çantayı bir araziye gömdüğü iddiası ile kazı çalışması yapılan ormanlık alanda çıkan itfaiye tarafından söndürüldü. İşte gizemli yangının detayları...

    AJANSLAR
    Öksüz soruşturmasında kazı yapılan alanda yangın!

    , saat 20.00 sıralarında, Küçücek Mahallesi Meşelik mevkisindeki ormanlık alanda çıktı.

    Alevleri fark eden mahalle halkı itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

    İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında yaklaşık 4 dönüm alan zarar gördü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

    2020 yılı eylül ayında 'nün sözde yapılanmasının sivil sorumlusu firari 'ün 'nın Akyazı ilçesinde bulunan bir araziye sonrasında çanta içerisinde evrak gömdüğü ihbar edilmişti.

    Yangının çıktığı bölgede FETÖ'nün darbe girişiminde kilit rol oynayan Adil Öksüz'ün evrak dolu çantayı bir araziye gömdüğü iddiası üzerine kazı çalışması yapıldığı öğrenildi.

    Yangın da çanta gömüldüğü iddia edilen bölgenin yakınında meydana geldi.

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    Haberler Güncel Soruşturma kapsamında kazı yapılırken Adil Öksüz'ün çanta gömdüğü iddia edilen bölgede orman yangını çıktı