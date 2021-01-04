Yangın, saat 20.00 sıralarında, Akyazı Küçücek Mahallesi Meşelik mevkisindeki ormanlık alanda çıktı.
Alevleri fark eden mahalle halkı itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında yaklaşık 4 dönüm alan zarar gördü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
2020 yılı eylül ayında FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasının sivil sorumlusu firari Adil Öksüz'ün Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan bir araziye darbe girişimi sonrasında çanta içerisinde evrak gömdüğü ihbar edilmişti.
Yangının çıktığı bölgede FETÖ'nün darbe girişiminde kilit rol oynayan Adil Öksüz'ün evrak dolu çantayı bir araziye gömdüğü iddiası üzerine kazı çalışması yapıldığı öğrenildi.
Yangın da çanta gömüldüğü iddia edilen bölgenin yakınında meydana geldi.