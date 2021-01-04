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    • 04.01.2021 08:47
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    Kısıtlama sonrası İstanbul güne hareketli başladı | İstanbul yol durumu

    Son dakika haberine göre İstanbullular, pandemi tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamanın sona ermesinin ardından güne hareketli başladı. Toplu taşıma araçları ile işe gitmek isteyen vatandaşlar ise, duraklarda yoğunluk oluşturdu.

    Kısıtlama sonrası İstanbul'da dikkat çeken görüntü

    Türkiye genelinde uygulanan 80 saatlik kısıtlama sonrası haftanın ilk iş günü yola koyulan İstanbullular, genelde kendi araçlarıyla trafiğe çıktı. Bu nedenle kentin bazı noktalarında yoğunluğu oluştu.

    Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Acıbadem, Altunizade, Beylerbeyi ile E-5 Göztepe Köprüsü katılımında yoğun trafik gözleniyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de Ataşehir, ve katılımlarında trafik yoğunluğu oluştu.

    'nda Beylikdüzü'nden Ankara istikametine olan trafik akışı, 'ya kadar araç arızalarının da etkisiyle bazı noktalarda yoğun şekilde devam ediyor.

    Haliç Köprüsü'ndeki trafik akışında yoğunluk yaşanırken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Ankara istikametine olan trafik akıcı şekilde sürüyor.

    İBB Mobil Trafik Haritası verilerine göre, şehir içindeki trafik yoğunluğu saat 08.00 itibarıyla yüzde 53 olarak ölçüldü.

    Toplu taşıma araçları ile işe gitmek isteyen vatandaşlar ise, duraklarda yoğunluk oluşturdu.

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    Haberler Güncel Kısıtlama sonrası İstanbul güne hareketli başladı | İstanbul yol durumu