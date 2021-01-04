VATANDAŞ TEPKİ GÖSTERDİ: BU BELEDİYENİN HATASI

Bir vatandaş tarafından cep telefonu ile çekilerek sosyal medyaya yüklenen görüntülerde, bir kişinin, "Bu belediyenin bir hatası. Be şekilde olmaz. Tek tek kapılara gönderilir" dediği duyulurken, korona virüs tedbirlerine uyulmadığı, oluşan izdiham ve belediye yetkilerinin kolileri insanlara attıkları görülüyor.