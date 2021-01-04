Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF) Uluslararası Başkanı Pierre Haski, Fransız devlet radyosu France Inter'de bir haber yayınladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk nüfuzunu canlandırdığını vurguladı. "2020'nin kudretli gücünü seçmek gerekseydi, tartışmasız bir şekilde Erdoğan'ın Türkiye'si olurdu" diye yazdı.
Haski bölgede oyun kurucu haline gelen Türkiye ile ilgili analizinde, Türkiye'nin dünyanın bir çok 'cephesinde' durumu değiştirebilecek bir güç haline geldiğinin anlaşılması gerektiğine dikkat çekti. "Türkiye'yi ne durdurabilir? Recep Tayyip Erdoğan güç dengesine oynuyor. Türkiye, Azerbaycan'la oluşturduğu müttefik ilişkileriyle Rusya'yı Kafkaslarda hizaya getirdi" dedi. AB'nin de kendi içindeki faklı görüşleri ve dış göç korkusu ile Erdoğan'a karşı net bir tavır alamadığını da bildirdi.
Haski, Trump yönetiminin Erdoğan'a karşı rüzgar gülü gibi bir politika izlediğini belirtti.
Haski bölgede oyun kurucu haline gelen Türkiye ile ilgili analizinde, Türkiye'nin dünyanın bir çok 'cephesinde' durumu değiştirebilecek bir güç haline geldiğinin anlaşılması gerektiğine dikkat çekti. "Türkiye'yi ne durdurabilir? Recep Tayyip Erdoğan güç dengesine oynuyor. Türkiye, Azerbaycan'la oluşturduğu müttefik ilişkileriyle Rusya'yı Kafkaslarda hizaya getirdi" dedi. AB'nin de kendi içindeki faklı görüşleri ve dış göç korkusu ile Erdoğan'a karşı net bir tavır alamadığını da bildirdi.
Haski, Trump yönetiminin Erdoğan'a karşı rüzgar gülü gibi bir politika izlediğini belirtti.