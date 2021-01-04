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    Dünyaca ünlü gazeteci : 2020'nin kudretli gücü

    (RSF) Uluslararası Başkanı , ’nin 2020 yılının dünyanın en kudretli ülkesi olduğunu yazdı. Haski, "2020'nin kudretli gücünü seçmek gerekseydi, tartışmasız bir şekilde 'ın Türkiye'si olurdu" dedi.

    Kudretli Türkiye
    Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF) Uluslararası Başkanı , devlet radyosu 'de bir her yayınladı. Cumhurbaşkanı 'ın Türk nüfuzunu canlandırdığını vurguladı. "2020'nin kudretli gücünü seçmek gerekseydi, tartışmasız bir şekilde 'ın 'si olurdu" diye yazdı.

    Haski bölgede oyun kurucu haline gelen Türkiye ile ilgili analizinde, Türkiye'nin dünyanın bir çok 'cephesinde' durumu değiştirebilecek bir güç haline geldiğinin anlaşılması gerektiğine dikkat çekti. "Türkiye'yi ne durdurabilir? Recep Tayyip Erdoğan güç dengesine oynuyor. Türkiye, 'la oluşturduğu müttefik ilişkileriyle 'yı Kafkaslarda hizaya getirdi" dedi. AB'nin de kendi içindeki faklı görüşleri ve dış göç korkusu ile Erdoğan'a karşı net bir tavır alamadığını da bildirdi.



    Haski, yönetiminin Erdoğan'a karşı rüzgar gülü gibi bir politika izlediğini belirtti.




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    Haberler Güncel Dünyaca ünlü gazeteci Pierre Haski: 2020'nin kudretli gücü Türkiye