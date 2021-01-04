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    2021'in ilk MYK'sı başkanlığında toplanacak | Yurttan ve dünyadan haberler

    2021'in ilk MYK'sı bugün başkanlığında toplanacak. Gündemde, ekonomi ve yargı reformunda ilk icraat yeni olacak. İşte haberin detayları ve 4 Ocak 2021 tarihli 'nden derlediğimiz yurttan ve dünyadan haberler...

    Gündem reformlar

    2021'in ilk MYK'sı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Gündemde, ekonomi ve yargı reformunda ilk icraat yeni olacak. Pandemi nedeniyle ara verilen kongrelere bu ay sonunda yeniden başlanacak. (EDA IŞIK)

    'KOCA'MAN TEŞEKKÜR
    Sağlık Bakanı , Coronavirüs ile mücadelede son durumu değerlendirdi. Hafta sonu kısıtlamasına uyan vatandaşlara teşekkür etti. Twitter'dan "Hastalığın yayılımını ise yavaşlatabilir, durdurabiliriz" dedi.

    GRİ LİSTEDE TEMİZLİK
    Terör     örgütlerine yönelik operasyonlar devam etti. 'ın Gabar Dağı'nda 5 terörist etkisiz hale getirildi. Suriye'nin Barış Pınarı bölgesinde 2, bölgesinde ise 1 hain öldürüldü.

    JAPONYA'DA ALARM!
    Japonya'da dün hareketli anlar yaşandı. İmparator Naruhito ve aile üyelerinin yaşadığı konuta izinsiz giren şüpheli ortalığı karıştırdı. 29 yaşındaki şahıs, muhafızlar tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturma açıldı.

    'DAN 'YE TEHDİT
    İran'ın     en önemli komutanlarından , geçtiğimiz yıl korkunç bir suikaste kurban gitti. İran Savunma Bakanı Amir Hatami, ABD'yi hedef gösterdi. "Süleymani suikastına ABD'nin içinde dahi karşılık verilebilir" dedi.

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    Haberler Güncel 2021'in ilk MYK'sı Başkan Erdoğan başkanlığında toplanacak | Yurttan ve dünyadan haberler