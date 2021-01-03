Ünlü işadamı Tanyeri kendi kendini kaçırdı

İzmir Konak'ta ünlü iş insanı Zeki Tanyeri, personeli Ayhan A. ile kaldığı otelden çıktıktan sonra kaçırıldığını iddia etti. Polise şikayetçi oldu. Olayı soruşturan ekipler, Ayhan A. ile işadamı Zeki Tanyeri'nin açıklamalarını çelişkili buldu.

Tanyeri, kaçırma olayını kendisinin kurguladığını, 'Zeytin Kralı' Erol Evcil'i zor durumda bırakmak için böyle bir şey yaptığını itiraf etti. İşadamı, Ayhan A. ve fabrikaya bırakan İlhan Ş. hakkında 'iftira atma' suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.

İKİLİ ARASINDA BÜYÜK KAVGA



Daha önce tartışmalı bir şekilde 2 fabrikaya sahip olan Zeytin Kralı Erol Evcil, üçüncü operasyonunu Tanyeri Ailesi'ne yönelik yaptı. 400 milyon dolar değerindeki fabrika için iki taraf arasında kavga çıktı. Evcil, Nesim Malki cinayetinden hapis yatmıştı.