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    Ünlü işadamı Tanyeri kendi kendini kaçırdı

    İşadamı , kaçırıldığı yönündeki haberleri kendisinin kurguladığını söyledi: Bunları kavgalı olduğum ’i zor durumda bırakmak için yaptım.

    Zekice değil

    İzmir 'ta ünlü iş insanı Zeki Tanyeri, personeli . ile kaldığı otelden çıktıktan sonra kaçırıldığını iddia etti. Polise şikayetçi oldu. Olayı soruşturan ekipler, Ayhan A. ile işadamı 'nin açıklamalarını çelişkili buldu.

    Tanyeri, kaçırma olayını kendisinin kurguladığını, '' 'i zor durumda bırakmak için böyle bir şey yaptığını itiraf etti. İşadamı, Ayhan A. ve fabrikaya bırakan . hakkında 'iftira atma' suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.

    İKİLİ ARASINDA BÜYÜK KAVGA


    Daha     önce tartışmalı bir şekilde 2 fabrikaya sahip olan Zeytin Kralı Erol Evcil, üçüncü operasyonunu Tanyeri Ailesi'ne yönelik yaptı. 400 milyon dolar değerindeki fabrika için iki taraf arasında kavga çıktı. Evcil, cinayetinden hapis yatmıştı.

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