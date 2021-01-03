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    • 03.01.2021 17:33
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    Son dakika: 'da kardeş kavgası: 2 ağır yaralı

    Son dakika haberleri... 'da 3 kardeş arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kardeş ağır yaralandı, bir kardeş ise gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

    DHA
    Şanlıurfa'da kardeş kavgası: 2 ağır yaralı

    Olay, öğle saatlerinde 'nde meydana geldi. Erdal, Sıtkı ve Ahmet Ş. kardeşler arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

    Kavgada bıçak darbesiyle yaralanan Erdal ve Sıtkı Ş. kardeşler, çağırılan ambulansla 'ne götürüldü. Acil serviste tedavisine başlanan iki kardeşin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

    Polis, kavgaya karışan kardeşlerden Ahmet Ş.'yi gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.

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    Haberler Güncel Son dakika: Şanlıurfa'da kardeş kavgası: 2 ağır yaralı