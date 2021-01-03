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    • 03.01.2021 17:24
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    HAVA DURUMU | 'de pazartesi günü kar yağacak mı? 'den flaş açıklama! ve 'ya kar yağacak mı?

    Yılbaşı tatilinin ardındna ilk iş gününde havanın nasıl olacağını merak edenler en çok "Pazartesi günü kar yağacak mı?" diye araştırıyor. Genel Müdürlüğü'nden gelen son dakika hava durumu tahminlerine göre, ülkenin batısı yağışlı sistemin etkisine giriyor. Peki ve 'ya kar yağacak mı? İşte detaylar...

    "İstanbul'a kar yağacak mı?" soruları üzerine Meteoroloji'den açıklama geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada 4 Ocak pazartesi tahminlerine yer verildi.

    İSTANBUL VE ANKARA'YA KAR YAĞACAK MI?
    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamasında İstanbul ve Ankara'da kar görülmedi. Pazartesi günü İstanbul ve Ankara'da kar yağmayacak. Peki İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahminlerine göre ülkenin batısı yağışlı sistemin etkisine giriyor.

    Hava tahminlerine göre Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale başta olmak üzere ege bölgesi de dahil ülkenin batısı bugünden itibaren yağış etkili olacak.

    Batıdan gelen yağışın, Salı gününden itibaren yurdun yarısında etkili olması bekleniyor.

    İstanbul 15 derece ve parçalı bulutlu
    Ankara 13 derece ve sisli


    İzmir 13 derece ve güneşli
    Antalya: 22 derece ve güneşli


    Trabzon 15 derece ve güneşli
    Eskişehir 13 derece ve sisli
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    Haberler Güncel HAVA DURUMU | Türkiye'de pazartesi günü kar yağacak mı? Meteoroloji'den flaş açıklama! İstanbul ve Ankara'ya kar yağacak mı?