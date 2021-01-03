Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 03.01.2021 22:37
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.01.2021 22:49
    ABONE OL

    ve 'liler mührü kırıp kaçak yapının içine girdi!

    * İl Başkanlığı, “kaçak ve izinsiz şekilde tadilat ve tamirat işlemi yapıldığı” için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce mühürlenen yeni il başkanlığı binasını, mührü kırarak kullanmaya devam etti. Mührü kırılarak kullanılan kaçak binada, başkanlığında toplantılar gerçekleştirilirken; CHP genel başkan yardımcıları, parti meclisi üyeleri, İstanbul milletvekilleri ve ilçe başkanları bir araya gelmeyi sürdürdü.

    Sabah
    Canan Kaftancıoğlu'ndan yeni skandal

    Canan Kaftancıoğlu, proje ve ruhsat şartlarını taşımayan binayı izinsiz şekilde kullandıklarını itiraf edip CHP'nin hukuk tanımazlığını ortaya koyarken, binanın dış cephesine giydirilen Atatürk posteriyle de kaçak yapı usulsüzlüğünü perdelemeye kalkıştı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı mülkiyetindeki yapının bazı bölümlerinde ruhsatsız tadilat ve tamirat yapıldığına yönelik site yönetimince şikayette bulunulması üzerine, İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce yapılan denetim sonucunda, "onaylatılmış proje ve tadilat ruhsatı olmaksızın tadilat ve tamirat işlemi yapıldığı" tespitiyle bina 22 Aralık'ta mühürlenmişti.

    Denetim tutanağında "şikayete konu basit tamir tadil kapsamını aşan ve projeye aykırı kısımların projesine uygun hale getirilmesi ya da ilgili mevzuata uygun şekilde tadilat projeleri düzenlenmesi" gerektiği belirtilmişti.

    İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, CHP'ye "binayı ya eski haline döndürmesi ya da tadilat ruhsatı alması" için, Sarıyer Belediyesine de kaçak yapıyla ilgili gerekli işlem ve kontrolleri yapması için 4 Ocak'a kadar süre vermişti.

    Ancak, CHP İstanbul İl Başkanlığı, denetim tutanağında gerekli izin ve şartları yerine getirmeden kullanılamayacağı belirtilmesine rağmen binayı kullanmaya devam etti.

    Mühürlendiği tarihten bugüne kadar kaçak olarak kullanımı sürdürülen binada, Canan Kaftancıoğlu başkanlığında toplantılar gerçekleştirilirken; CHP genel başkan yardımcıları, parti meclisi üyeleri, İstanbul milletvekilleri ve ilçe başkanları da bir araya geldi. Bu toplantılar, fotoğraflı şekilde CHP İstanbul İl Başkanlığının resmi Twitter hesabından da duyuruldu.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Canan Kaftancıoğlu ve CHP'liler mührü kırıp kaçak yapının içine girdi!