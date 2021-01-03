İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, CHP'ye "binayı ya eski haline döndürmesi ya da tadilat ruhsatı alması" için, Sarıyer Belediyesine de kaçak yapıyla ilgili gerekli işlem ve kontrolleri yapması için 4 Ocak'a kadar süre vermişti.