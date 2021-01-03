Iraklı işadamını bulamayan katil, korumayı öldürdü.

Olay çarşamba günü İstanbul Küçükçekmece'de meydana geldi.

Türkiye'de yatırımları bulunan Iraklı Arap işadamı N.H.M. birkaç yıldır kendisine ve işyerlerine yönelik silahlı tehdit alıyordu. Bir şüpheli olay günü, firmaya gitti.

Koruma görevlisi Muhammet Şevki Taner'e (50) N.H.M.'nin nerede olduğunu sordu. Tartışma çıkınca Taner'e 3 el ateş etti. Talihsiz adam hayatını kaybetti. Cinayet anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Saldırgan her yerde aranıyor.