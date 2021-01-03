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    ’de işadamını bulamayan katil korumayı öldürdü

    ’de ’de yatırımları bulunan Arap işadamı N.H.M. birkaç yıldır kendisine ve işyerlerine yönelik silahlı tehdit alıyordu. Bir şüpheli olay günü, firmaya gitti. Güvenlik görevlisi ile tartıştı. 3 el ateş etti. Talihsiz adam hayatını kaybetti. Saldırgan her yerde aranıyor.

    Kurşun adres sormadı

    işadamını bulamayan katil, korumayı öldürdü.

    Olay çarşamba günü 'de meydana geldi.

    'de yatırımları bulunan Iraklı Arap işadamı N.H.M. birkaç yıldır kendisine ve işyerlerine yönelik silahlı tehdit alıyordu. Bir şüpheli olay günü, firmaya gitti.

    Koruma görevlisi 'e (50) N.H.M.'nin nerede olduğunu sordu. Tartışma çıkınca Taner'e 3 el ateş etti. Talihsiz adam hayatını kaybetti. Cinayet anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Saldırgan her yerde aranıyor.

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    Haberler Güncel İstanbul Küçükçekmece’de Iraklı işadamını bulamayan katil korumayı öldürdü