Salgın bitene kadar da köy evinden çıkmayacağını söyleyen 80'lik çınar, aldığı önlemleri şöyle anlattı: Arkadaşlarımı çok özlüyorum ama çare yok. İhtiyaçlarımı oğluma söylüyorum. Geliyor kapıma bırakıp gidiyor.

Burada birkaç güvercinim var, onlarla ilgileniyorum. Vaktimi bu şekilde dolduruyorum. Gelişmeleri televizyondan takip ediyorum. Herkesin kurallara uyması gerekiyor. Bu virüsü beraber yenelim.