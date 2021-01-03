Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Coronavirüs, dünyayı sardı. Her ülkede, her kıtada insanlığı hedef aldı. Ülkemizde de salgına karşı büyük bir mücadele vardı. Yurdum insanı, virüse karşı kendi tedbirini aldı. Trabzon Vakfıkebir'de yaşayan İsmail Hacıfettahoğlu (80), işini şansa bırakmadı. Virüsten korunmak için ilçeden Fethiye köyündeki evine taşındı. Gönüllü karantinaya başlayan İsmail dede, evine misafir bile almadı.
Salgın bitene kadar da köy evinden çıkmayacağını söyleyen 80'lik çınar, aldığı önlemleri şöyle anlattı: Arkadaşlarımı çok özlüyorum ama çare yok. İhtiyaçlarımı oğluma söylüyorum. Geliyor kapıma bırakıp gidiyor.
Burada birkaç güvercinim var, onlarla ilgileniyorum. Vaktimi bu şekilde dolduruyorum. Gelişmeleri televizyondan takip ediyorum. Herkesin kurallara uyması gerekiyor. Bu virüsü beraber yenelim.
VİRÜSÜ YOĞURTLA YENDİ
Bayburt'ta 103 yaşındaki Nazire Battal gençlere taş çıkarttı. Coronavirüs'ü 16 günde atlattı. "Gençken çok yürürdüm ve hiç durmazdım" diyen Nazire nine, uzun ömrünün sırrını da açıkladı: Yoğurt ve süt.
SAHİLDEN KISKANDIK!
Coronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması dün de devam etti.
Yasaktan mauf olan turistler ise Antalya'nın Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Hava sıcaklığının 20 derece olduğu kentte bol bol yüzüp güneşlendi.
Deniz kenarında vakit geçiren turistlerden Julia Kuzenya, "Sibirya'dan tatile geldik. Burada çok iyi vakit geçiriyoruz. Bebeğim de çok mutlu" dedi.
HERKES 10'A HAYRAN
Covid-19 nedeniyle vatandaş, büyük şehirlerden yaylalara akın etti. Bursa İnegöl'deki Boğazova Yaylası ise sakin yaşantısı ile dikkat çekti. 200 kişinin yaşadığı yaylanın nüfusu, hafta sonları 10 kat artarak 2 bine yükseldi.
AVUKUAT
Antalya'da avukat Erkan Yücel Dönmez (41), kısıtlamaya uymadı. Eşi, bebeği ve bakıcısıyla arabaya atladı. Polisin dur ihtarına uymadı. 20 dakikalık kovalamaca ile yakalandı. Alkollü araç kullandığı belirlenen avukat hakkında 7 ayrı toplam 19 bin 680 lira ceza yazıldı.
MUTASYON TÜRKİYE'DE
COVİD-19, İngiltere'de mutasyona uğradı. Panik, Türkiye'ye de sıçradı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 kişide mutasyonlu virüse rastlanıldığını açıkladı. Balıkesir Edremit'te yaşayan mutasyonlu vaka, yurtta karantinaya alındı. İki mutasyonlu vakanın da Gaziantep'te olduğu açıklandı.
VİRÜSÜN İŞİ YAŞ!
ABD'nin Massachusetts eyaletinde yaşayan 112 yaşındaki Witty Hazel Plummer, COVİD-19 aşısı vurulan en yaşlı insan olarak tarihe geçti. "Daha fazla yaşayacağım için çok mutluyum" dedi.