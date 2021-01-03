Kimlik ve ehliyette yeni dönem! 800 bin kişi başvuru yaptı

Hayat Kimliğinle Kolay uygulaması, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından eylül ayında tanıtıldı. O günden bugüne yeni nesil kimlik kartı uygulamasından 800 bin kişi yararlandı. Yeni nesil kimlik kartının özelliği çipli kimliklere ehliyet bilgilerinin de yüklenmesi, iki kart yerine tek kart taşınmasını sağlaması.