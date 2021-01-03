Dün Tüm Türkiye bu olayla sarsılmıştı! Kahreden veda...

Pursaklar ilçesi Yunus Emre Mahallesi Orhangazi Caddesi'ndeki 3 katlı binada oturan, evli ve 2 çocuk babası Hüseyin Şahinoğlu, cuma akşamı arkadaşları Halil İbrahim Altıntaş ve Burak Karakoç ile buluştu. İddiaya göre, 3 arkadaş, akşam saatlerine doğru binanın altındaki kapalı otoparkına girip, Hüseyin Şahinoğlu'nun 06 KMS 15 plakalı otomobilinde alkol almaya başladı. Dün saat 08.00 sıralarında binada oturan Şahinoğlu'nun komşusu, otoparka girdiğinde, 3 genci otomobilin yanında yerde hareketsiz yatarken buldu. Haber verilmesiyle gelen 112 Acil Servis ekibinin yaptığı kontrolde gençlerin hayatını kaybettiği belirlendi. Ankara Valiliği, ilk incelemede, 3 arkadaşın alkol ya da karbonmonoksitten zehirlenmiş olabileceklerinin tespit edildiğini, kesin ölüm nedeninin otopsi işlemlerinden sonra netlik kazanacağını açıkladı.