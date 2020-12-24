"İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 22.12.2020 tarihli e 121460 sayılı oluru ile İmar Kanunu'nun 8/g bendi kapsamında söz konusu mahale gelinmiş olup anılan mahalde yürütülen inşai faaliyetlere ilişkin inceleme yapılmış olup söz konusu inceleme yapılıncaya dek anılan adreste bulunan bloktaki yapıya giriş-çıkış tedbiren durdurulmuştur."