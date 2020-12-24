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    • 24.12.2020 22:47
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    İl Başkanlığı'nın Sarıyer'de satın aldığı bina kaçak inşaattan sonra lendi! yine

    İl Başkanlığı'nın, Sarıyer'de satın aldığı yeni binasındaki kaçak inşaattan dolayı 'nca vurulan mührün fotoğrafları ortaya çıktı. 'ye "lenme yok, tamamen algı operasyonu." demişti.

    Sabah
    CHP'de kaçak skandalı! Kaftancıoğlu rezil oldu

    'Kaçak yapılaşmayla mücadele ediyorum' diyerek bazı bürokratların evlerini hiçbir hukuki sorun olmamasına rağmen gizlice fotoğraflattıran CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu 'kaçak tadilat' yaparken yakalanmasının yankıları sürüyor.

    KAÇAK İNŞAAT FAALİYETİ ÖNLENDİ

    İl Başkanlığı'nın satın aldığı yeni binasının iç kısımlarında imar yönetmeliğine aykırı biçimde tadilat yapmaya çalıştığı, bunu ihbar alan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin ise kaçak inşaat faaliyetine karşı binayı mühürleyerek tadilat çalışmalarını durdurduğu öğrenilmişti.

    MÜHÜRDE NE YAZIYOR?

    Ulaşılan fotoğraflarda CHP İstanbul İl Başkanlığı kapısındaki mühür açıkça görüldü. Mühürde şu ifadeler yer aldı:

    "İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 22.12.2020 tarihli e 121460 sayılı oluru ile İmar Kanunu'nun 8/g bendi kapsamında söz konusu mahale gelinmiş olup anılan mahalde yürütülen inşai faaliyetlere ilişkin inceleme yapılmış olup söz konusu inceleme yapılıncaya dek anılan adreste bulunan bloktaki yapıya giriş-çıkış tedbiren durdurulmuştur."

    CANAN KAFTANCIOĞLU HALK TV DE ATIP TUTTU

    Canan Kaftancıoğlu, önceki akşam Halk TV'ye konuşarak, "Mühürlenme yok, tamamen algı operasyonu." iddiasında bulunmuştu. Kaftancıoğlu, binanın Mühürlenmediğini söyleyerek "hukuksuz" diye tanımladığı süreci başlatanlarla ilgili suç duyurusunda bulunup şikayetçi olacaklarını öne sürmüştü.

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    Haberler Güncel CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın Sarıyer'de satın aldığı bina kaçak inşaattan sonra mühürlendi! Canan Kaftancıoğlu yine rezil oldu