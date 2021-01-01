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    • 02.01.2021 04:44
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    Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte yeni atama kararları

    Bazı bakanlık, kurum ve kuruluşlara ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan o kararlar.

    AA
    Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte yeni atama kararları

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü Ali Çevik görevinden alındı. Söz konusu Bakanlıkta açık bulunan Uluslararası İşgücü Genel Müdür Yardımcılığına , Çalışma Genel Müdür Yardımcılığına oğlu uygun görüldü.

    İŞTE YENİ ATAMALAR

    Ayrıca, Genel Müdür Yardımcısı görevinden alınırken, kurumda açık bulunan genel müdür yardımcılıklarına ve atandı.

    Mesleki Hizmetler Genel Müdürü görevinden alınırken yerine Genel Müdür Yardımcısı getirildi.
    Başkanlığına getirilirken 'nda açık bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına getirildi.

    TCDD'DE DEĞİŞİM

    Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı görevden alınırken yerine Hasan Pezük atandı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1. Bölge Müdürlüğüne ise Necmettin Acar atandı.

    YÖK'E YENİ ÜYE

    Prof. Dr. Murat Tuncer, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliğine yeniden seçilirken, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel de YÖK üyesi olarak görevlendirildi.

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    Haberler Güncel Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte yeni atama kararları