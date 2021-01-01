Geçtiğimiz hafta Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü davasında mahkemenin, örgütteki cinsel istismar sistemine ilişkin çizgi roman hazırladığı yönünde hatalı bilgi paylaşan Saymaz, bu haftayı da boş geçmedi.

Sabah'ın haberine göre; Saymaz'ın bu haftaki bombası ise, 15 Temmuz darbe girişimine yönelik yürütülen soruşturmada tutuklanan iş insanı Osman Kavala'nın hiç irtibatı olmayan bir ismi irtibatlıymış gibi göstermesi oldu. Saymaz, Sözcü Gazetesi için 'Beştepe Hukuk Bürosu' adı altında bir köşe yazısı kaleme aldı.

KAVALA'NIN DOSYASINI KÖŞESİNE TAŞIDI

Köşe yazısında Gezi Parkı davasından beraat ve tahliye kararı alan Osman Kavala'nın 15 Temmuz bağlantılı bir soruşturmada tutuklanması ele alındı. Kavala'nın neden tutuklandığına ilişkin soruşturma dosyasından bilgiler veren Saymaz'ın iddiasına göre Kavala, 15-16 Temmuz 2016'da Büyükada'da bir otelde Orta Doğu konulu konferans düzenleyen ABD'li 'David Harvey' ile bağlantılıydı. Saymaz'a göre 'David Harvey' isimli ABD'li, Karaköy'de Kavala ile 15 Temmuz'dan üç gün sonra lokantada ayaküstü selamlaştı. Bu ikili, aynı tarihlerde aynı yönlere seyahat etti.