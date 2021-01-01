DAHA DA ÖLÜMCÜLÜ VAR



DSÖ Acil Durumlar Programı Başkanı Mike Ryan, Coronavirüs'ün bir "uyandırma çağrısı" olduğunu söyledi. Daha ölümcül bir salgının dünyayı yerle bir edebileceğini belirten Ryan, "Virüs gezegenin her köşesini etkiledi ancak en büyük salgın bu değil" dedi.