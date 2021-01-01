Isparta'da yaşayan Emine Aksoy, 5 gün yoğun bakımda, 4 gün serviste tedavi görüp taburcu edildi. 6 çocuk ve 78 torun sahibi Aksoy, "Binlerce şükür, şimdi hiçbir şeyim kalmadı. Corona'yı hastanede koydum geldim" dedi.
İlerleyen yaşına ve ciddi bir hastalık geçirmesine rağmen hala zinde olan Aksoy, "En iyisi sirke ile yoğurt yiyeceksin. Otlar hastalığı yeniyor, ot yiyeceksin. Sağlıklı yaşamanın sırrı sefalı büyümek. Çalışmak. Diş cefadan, saç sefadan. Ben hiç cefa çekmedim. Sağlık için sefa çok önemli" diye konuştu.
2021'E UMUTLA GİRİYORUZ
Sağlık Bakanlığı, 2020'nin son Coronavirüs tablosunu açıkladı. Dün 178 bin 217 kişiye test yapıldı. 14 bin 380 kişinin testi pozitif çıktı. Vefat sayısı 239'a düştü. 22 bin 21 kişi ise iyileşti. Bakan Koca, "Planlı ve tedbirli hareket ederek, kısıtlamalara tam uyarak başarılı olacağız" dedi.
DAHA DA ÖLÜMCÜLÜ VAR
DSÖ Acil Durumlar Programı Başkanı Mike Ryan, Coronavirüs'ün bir "uyandırma çağrısı" olduğunu söyledi. Daha ölümcül bir salgının dünyayı yerle bir edebileceğini belirten Ryan, "Virüs gezegenin her köşesini etkiledi ancak en büyük salgın bu değil" dedi.
CORONA ANKETİNDEN iLGiNÇ SONUÇLAR ÇIKTI
YÜZDE 50 'KELLE-PAÇA' DİYOR
Yapılan araştırmada, kelle-paçanın virüsü öldürdüğüne inananların oranı, yüzde 50'ye kadar çıktı. İstanbul Bilgi Üniversitesi, Coronavirüs'ün ortaya çıkardığı komplo teorileriyle ilgili yürüttüğü bilgi kirliliğini araştırdı. 10 binden fazla tweet analiz edilirken, bin 629 kişiyle de anket çalışması yapıldı. İşte sonuçlar:
Kelle-paça, işkembe çorbası virüsten korur. (Yüzde 50)
Virüsü ABD veya Çin'de gizli güçler üretti. (Yüzde 52)
Hükümetler yaşlı nüfustan kurtulmak için üretti. (Yüzde 44)
Virüsün ucuz bir tedavisi var. (Yüzde 40)
Türk aşısına güven. (Yüzde 58)
Virüs yayılmadan önce aşısı üretildi. (Yüzde 27)
Virüs yarasa çorbası yiyenlerden bulaştı. (Yüzde 29)
DELİRTİYOR
İtalyan Albert Einstein Tıp Fakültesi'nden Dr. Vilma Gabby, virüsün akıl sağlığını da bozduğunu anlattı. Tedavi gören hastaların yarısından fazlası psikiyatrik tedaviye alındı.
10 SANİYEDE TEST
Bilkent Üniversitesi Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi'nde Türk araştırmacılar Coronavirüs teşhisini 10 saniyede yüzde 99 güvenilirlikle belirleyen kit geliştirdi. Test, burundan sürüntü almadan yapılabiliyor.
SIRANI BEKLE MİÇO
Yunanistan'da Başbakan Kriakos Miçotakis, sırasını beklemeden aşı oldu. Sosyal medyada yayılan hükümet yetkililerinin aşı fotoğrafları, sağlık sendikaları ve muhalefet partileri tarafından eleştirildi.
iNGiLTERE'DE BÜYÜK KAYIP
İngiltere'de son 24 saatte 981 kişinin hayatını kaybetmesiyle "Nisan ayından beri en yüksek günlük can kaybı sayısı" kaydedildi. Toplam can kaybı ise 72 bin 548'e çıktı.
BİONTECH İLE ORTAKLIK
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı BionTech'in Coronavirüs aşısı için harekete geçti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİ- TAK'tan bir ekibin Almanya'ya gönderileceğini söyledi. "Beraber bir üretim tesisi Türkiye'de kurabilir miyiz diye görüşeceğiz" dedi.
YILIN FOTOĞRAFI
Reuters 2020 yılının fotoğraflarını yayımladı. Dünyanın çeşitli yerlerinden yıl boyu yaşanan birçok olay fotoğraflara yansıdı. Coronavirüs'e dair fotoğraflar ön plana çıktı.
100 fotoğraftan ikisi ise Türkiye'de foto muhabiri Ümit Bektaş'a aitti. Dilara Fahrioğlu'nun fotoğrafı, 14 Nisan'da İstanbul Medicana'da çekilmişti.
CUMA İZNİ
Türkİye'de dün akşam saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma yasağı, 4 Ocak pazartesi günü sabah saat 05.00'te sona erecek. Kısıtlamada marketler saat 10.00 ile 17.00 arasında açık olacak. Vatandaşlar bugün en yakın camide Cuma Namazı kılabilecek.
SİNEMA 1 MART'A KADAR KAPALI
İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliği'ne Sinema Salonları ile ilgili ek genelge gönderdi. Daha önce 31 Aralık tarihine kadar faaliyetlerine ara verilen sinema salonları için yeni bir genelge yayınlandı. Kısıtlamalarla ilgili süre 1 Mart'a kadar uzatıldı.