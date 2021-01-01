1979 İran Devrimi öncesi Yezdi, özellikle üniversiteli gençler üzerinde etkili olan Dr. Ali Şeriati'nin düşüncelerine aşırı karşıtlık sergiledi. Bu tavrı, onun, Beheşti tarafından Hakani Medresesi'nden uzaklaştırılmasına neden oldu.

Bu sefer Yezdi, aralarında Ayetullah Fadlullah Mahallati ve Hüseyin Nuri Hemadani'nin de bulunduğu bir grup aşırı muhafazakar din adamıyla, Dr. Şeriati ve materyalist düşüncelere karşı mücadele etmek için 1964 yılında Rah-i Hak (Hak Yol) Enstitüsü'nü kurdu.