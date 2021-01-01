1 Ocak Cuma namazı kılınacak mı? Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? 1 Ocak namaz saatleri…

CUMA NAMAZI EVDE KILINIR MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kuruluna gelen sorulara göre "Cuma Namazlarının Evde Kılınması ve Başka Yerde Kılınan Cuma Namazına Televizyon ya da İnternet Aracılığıyla uyulmasının Hükmü" görüşüldü. Buna göre alınan karar şu şekilde oldu;

İslam'ın şiarlarından sayılan Cuma namazı, cemaatle camide veya açık alanda kılınması gereken temel bir ibadettir. Bu namazın, özel hanelerde kılınması caiz değildir. Evlerde kılınan bir namaz Cuma namazı olarak geçerlilik kazanmaz.

Cuma namazı da dâhil olmak üzere cemaatle kılınan namazlarda imam ile ona uyanların hakikaten veya hükmen aynı mekânda bulunması şart olduğundan televizyon, internet vb araçlarla yayınlanan namazlara başka yerlerden uyulması da caiz değildir. Bu sebeple imamın namaz kıldırdığı mekânın hakikaten ya da hükmen dışında olan başka bir mahalde bulunan bir kimsenin o imama uyarak namaz kılması durumunda bu namaz geçerli olmaz.