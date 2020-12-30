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    • 30.12.2020 21:03
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    SBK Holding'e yönelik kara para aklama soruşturmasında 'ın eşi 'ın ifadesi alındı

    Son dakika haberi... SBK Holding ve bağlı şirketlerde kara para aklanmasına yönelik soruşturma kapsamında, firari şüpheli, şirketin Yönetim Kurulu Başkanı 'ın eşi 'ın ifadesinin alındığı öğrenildi.

    AA
    SBK Holding operasyonunda yeni gelişme!

    SBK Holding ve bağlı şirketlerde kara para aklanmasına yönelik soruşturma kapsamında, firari şüpheli, şirketin Yönetim Kurulu Başkanı 'ın eşi 'ın ifadesinin alındığı öğrenildi.

    132 MİLYON DOLAR KARA PARA AKLANDI
    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, SBK Holding ve holdinge bağlı 6 şirketin hesaplarından 132 milyon dolar kara para aklandığının belirlenmesi üzerine hakkında gözaltı kararı çıkarılan Sezgin Baran Korkmaz'ın eşi Gökçen Korkmaz'ın, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifadesi alınıyor.

    8 ŞÜPHELİ YURT DIŞINDA
    Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, SBK Holding ve holdinge bağlı 6 şirketin hesaplarında yaptığı incelemelerde, 132 milyon dolar kara para aklandığını belirlemişti.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, SBK Holding ve alt şirketlerinde yönetici olan 19 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, şüphelilerden 10'unu yakalanmıştı.

    SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın da arasında bulunduğu 8 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edilmişti.

    Firari bir kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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