YAPAY ZEKA DESTEKLİ İHA'LAR

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, 2020'de ilk kez envantere giren kamikaze mini İHA Kargu-2 ve silahlı mini/mikro İHA Songar'ın yanı sıra, yapay zekâ destekli insansız hava ve kara araçlarının sürü halinde, GPS olmayan ortamda ve tam otonom olarak görev icra edeceği projelerin de bu yıl yıldızı parlayacak savunma ürünleri arasına yerleşmesi bekleniyor.