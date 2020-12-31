2021 trafik cezaları ne kadar? Kırmızı ışık, cep telefonu, emniyeti kemeri cezası 2021’de kaç TL?

2021 trafik cezaları ne kadar oldu? Kırmızı ışık, cep telefonu, emniyet kemeri ve diğer birçok cezaların miktarında artış yaşandı. Güvenli sürüş kurallarını ihlal eden sürücülere ceza yazılıyor. Sürücüler 2021 trafik cezaları ne kadar sorularına yanıt arıyor. İşte yeni yıl için ceza tablosu!

2021 TRAFİK CEZALARI NE KADAR?

Trafik cezaları, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranına göre yeni yılda yüzde 9,11 zamlı uygulanacak.

Resmi Gazete'de 28 Kasım'da yayımlanan "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği"nde Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yeniden değerleme oranının yüzde 9,11 olarak belirlenmesinin ardından yarından itibaren uygulanacak trafik ceza miktarları da güncellendi.