Soruşturma kapsamında Kaya, görevinden uzaklaştırıldı.

ÇAĞLAYAN KAYA KİMDİR?

Çağlayan Kaya'nın son görev yeri olan Bolu Valiliği'nin sitesindeki özgeçmişi şu şekilde:

Tokat'ta doğdu. İlköğrenimini Tokat, Ortaöğrenimini Erzincan, Lise öğrenimini Ankara Sağlık Meslek Lisesinde tamamladı. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden 2001 yılında mezun oldu. Ankara'da 2 yıllık memuriyetinin ardından 2,5 yıl süre çeşitli kurumlarda Müfettiş olarak görev yaptı. 2006 yılında İçişleri Bakanlığı Kırıkkale Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine geçiş yaptı. 1 yıl süreyle İngiltere'de yabancı dil eğitimi aldı. Kaymakamlık Kursunu "üstün başarı" ile tamamlayarak Afyonkarahisar ili Evciler İlçesine atandı.