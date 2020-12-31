Bolu Vali Yardımcısı Çağlayan Kaya, İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında açığa alındı.
2018'DE GÖREVE BAŞLADI
Bolu Valiliğinden alınan bilgiye göre, 28 Ağustos 2018'de Bolu Vali Yardımcılığı görevine atanan Çağlayan Kaya hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma açıldı.
Soruşturma kapsamında Kaya, görevinden uzaklaştırıldı.
ÇAĞLAYAN KAYA KİMDİR?
Çağlayan Kaya'nın son görev yeri olan Bolu Valiliği'nin sitesindeki özgeçmişi şu şekilde:
Tokat'ta doğdu. İlköğrenimini Tokat, Ortaöğrenimini Erzincan, Lise öğrenimini Ankara Sağlık Meslek Lisesinde tamamladı. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden 2001 yılında mezun oldu. Ankara'da 2 yıllık memuriyetinin ardından 2,5 yıl süre çeşitli kurumlarda Müfettiş olarak görev yaptı. 2006 yılında İçişleri Bakanlığı Kırıkkale Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine geçiş yaptı. 1 yıl süreyle İngiltere'de yabancı dil eğitimi aldı. Kaymakamlık Kursunu "üstün başarı" ile tamamlayarak Afyonkarahisar ili Evciler İlçesine atandı.
2011-2013 Diyarbakır İli Dicle, 2013-2015 Bitlis İli Güroymak, 2015-2016 Adıyaman İli Besni, 2016-2018 yıllarında Sinop Ayancık İlçelerinde görev yaptı. 01.09.2018 tarih ve 2018/157 sayılı Kararname ile Bolu Vali Yardımcılığına atanmış olup, 28.09.2018 tarihinde görevine başlamıştır. Ayrıca Dicle Üniversitesi Kamu Yönetimi Anabilim Dalında Yüksek Lisans öğrenimine devam etmektedir.
• İlk görev yeri olan Afyonkarahisar / Evciler ilçesinde yapılan başarılı çalışmalar ve örnek projeler nedeniyle 2011 yılında Türk İdareciler Derneği tarafından "Yılın İdarecisi " seçilerek Vali Hüseyin ÖĞÜTÇEN Başarı ödülü,
• 2013 yılında Diyarbakır / Dicle İlçesinde yapılan çalışmalardan dolayı Güneydoğum Derneği tarafından Yılın Kaymakamı ödülü,
• 2016 yılında Güney Medya Grup ve Anadolu Haber Ajansı Yılın Kaymakamı ödülü,
• 2016 yılında Ashab-ı Kehf Eğitim Kültür ve Yaşatma Derneği tarafından Yılın Kaymakamı ödülü,
• Besni'de yapılan başarılı çalışmalar nedeniyle Besni Belediye Meclisinin 12.12.2016 tarih ve 149 sayılı kararıyla "BESNİ FAHRİ HEMŞEHRİLİK BERATI" ile ödüllendirilen Vali Yardımcımız;
• Türk İdareciler Derneği,
• Türk İdareciler Vakfı,
• Galatasaray Spor Kulübü Kongre Üyesidir.