SON DAKİKA: Bahçelievler'de markete giren otomobil alev topuna döndü!





Dükkan sahibi Fatih beyi gördüm, üzeri yanıyordu. Her taraf yanıyordu bir şey yapamadım. Binanın zillerine basıp herkesi aşağı indirdik. Araçtakilerin hepsi kaçmış. Bir tanesinin burnu kırıkmış herhalde. Zar zor götürmüşler. Sarhoşlarmış her halde" diye konuştu.

Polis, markette yangına neden olan kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kaçan kişileri yakalamak için çalışmalar sürüyor.

