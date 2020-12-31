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    SON DAKİKA: Başkan 'la telefonda görüştü

    Son dakika haberi: Başkan ile MHP Genel Başkanı liderliğinde kurulan Cumhur İttifakı'nın her fırsatta dağılacağını iddia edenler bir kez daha hayal kırıklığına uğrayacak. Dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni öncesinde bir araya gelen Başkan Erdoğan ile Bahçeli bugün bir kez daha telefonda görüştü. İkili karşılıklı olarak yeni yıl tebriğinde bulundu.

    DHA
    AA
    Erdoğan ile Bahçeli arasında kritik görüşme

    Son dakika haberi... Başkan ile Genel Başkanı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede,

    Başkan Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli, karşılıklı olarak yeni yıl tebriğinde bulundu.

    Görüşmede, güncel siyaset ve dış politika gelişmeleri de ele alındı.﻿

    ANKARA DEVLET RESİM VE HEYKEL MÜZESİ'NİN AÇILINDA DA BİRLİKTEYDİLER
    Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli önceki akşam Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi'nin açılışına da birlikte katılmıştı.

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