Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede,

Başkan Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli, karşılıklı olarak yeni yıl tebriğinde bulundu.

Görüşmede, güncel siyaset ve dış politika gelişmeleri de ele alındı.﻿

ANKARA DEVLET RESİM VE HEYKEL MÜZESİ'NİN AÇILINDA DA BİRLİKTEYDİLER

Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli önceki akşam Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi'nin açılışına da birlikte katılmıştı.