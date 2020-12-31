1 Ocak Cuma namazı kılınacak mı? Cuma namazı camilerde mi evde mi kılınacak?

Bugün saat 21.00'de başlayıp 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak sokağa çıkma kısıtlamasına karşın yarın Cuma Namazı'na gitmek isteyen vatandaşlar, il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurullarının bu yöndeki kararları doğrultusunda, araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın camiye gidip gelebilecek.

CUMA NAMAZI EVDE KILINIR MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kuruluna gelen sorulara göre "Cuma Namazlarının Evde Kılınması ve Başka Yerde Kılınan Cuma Namazına Televizyon ya da İnternet Aracılığıyla uyulmasının Hükmü" görüşüldü. Buna göre alınan karar şu şekilde oldu;

İslam'ın şiarlarından sayılan Cuma namazı, cemaatle camide veya açık alanda kılınması gereken temel bir ibadettir. Bu namazın, özel hanelerde kılınması caiz değildir. Evlerde kılınan bir namaz Cuma namazı olarak geçerlilik kazanmaz.