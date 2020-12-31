1 Ocak Cuma namazı kılınacak mı? Cuma namazı camilerde mi evde mi kılınacak?

1 Ocak Cuma namazı camilerde mi evde mi kılınacak? 1 Ocak Cuma namazı kılınacak mı? Cuma namazının ne zaman kılınacağına ilişkin arama motorlarında sorgulama yapılıyor. 31 Aralık – 4 Ocak tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma yasağında Cuma namazı da yasak süresinin içerisinde bulunuyor. Bu nedenle vatandaşlar Cuma namazlarını nasıl kılabileceğini merak ediyor. 1 Ocak Cuma namazı kılınacak mı sorusu ise gündem oldu. Konuyla ilgili beklenen açıklama ise İçişleri Bakanlığı'ndan geldi.
1 OCAK CUMA NAMAZI KILINACAK MI?
İçişleri Bakanlığının internet sitesinde 2 Aralık'ta yayımlanan "Yeni Kısıtlama ve Tedbirler Genelgeleri Hakkında Sıkça Sorulan Sorular" bölümünde güncelleme yapıldı.
Buna göre, yılbaşı nedeniyle talepte yaşanacak yoğunluk da göz önünde bulundurularak ilk uygulaması 1-3 Ocak tarihlerinde olacak şekilde, sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı günlerde sadece çiçek satışı yapan iş yerleri 10.00-17.00 saatleri arasında evlere servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecek.
Bugün saat 21.00'de başlayıp 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak sokağa çıkma kısıtlamasına karşın yarın Cuma Namazı'na gitmek isteyen vatandaşlar, il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurullarının bu yöndeki kararları doğrultusunda, araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın camiye gidip gelebilecek.
CUMA NAMAZI EVDE KILINIR MI?
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kuruluna gelen sorulara göre "Cuma Namazlarının Evde Kılınması ve Başka Yerde Kılınan Cuma Namazına Televizyon ya da İnternet Aracılığıyla uyulmasının Hükmü" görüşüldü. Buna göre alınan karar şu şekilde oldu;
İslam'ın şiarlarından sayılan Cuma namazı, cemaatle camide veya açık alanda kılınması gereken temel bir ibadettir. Bu namazın, özel hanelerde kılınması caiz değildir. Evlerde kılınan bir namaz Cuma namazı olarak geçerlilik kazanmaz.
Cuma namazı da dâhil olmak üzere cemaatle kılınan namazlarda imam ile ona uyanların hakikaten veya hükmen aynı mekânda bulunması şart olduğundan televizyon, internet vb araçlarla yayınlanan namazlara başka yerlerden uyulması da caiz değildir. Bu sebeple imamın namaz kıldırdığı mekânın hakikaten ya da hükmen dışında olan başka bir mahalde bulunan bir kimsenin o imama uyarak namaz kılması durumunda bu namaz geçerli olmaz.
Bu süreçte cuma namazı yerine münferiden öğle namazlarının kılınması, İslam'ın şiârı olan ezanların okunmaya devam edilmesi ve gerekli tedbirler alınarak camilerin münferiden namaz kılmak isteyenler için açık bulundurulmasının uygun olacağına karar verilmiştir.