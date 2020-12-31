Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde önemli mesajlar verdi:
Beklediğimiz sanatçı önce kendisi olacaktır. Davasını sanatıyla ifade edecektir. Vaktini ve enerjisini dünyanın iyiliği adına ürettiği eserlerle gösterecektir.
O sanatçı slogan atarak kendini göstermeye çalışmayacak, başarılarıyla dünyanın en muhteşem salonlarında ayakta alkışlanacaktır.
Sanatçı ait olduğu milleti hor görüp sürekli şikayet etmek yerine kendi sanatını sürdürecektir.
Sanatçı muhalefetini, sosyal medya hesabından savurduğu siyasi polemiklerle değil, kanatlanıp uçurduğu sanatıyla gösterecektir.
Her neredeyseniz gönül eri sanatçılar, bu millet estetik manada küllerinden dirilmek, yitik hazinesine yeniden kavuşmak için sizi bekliyor.
Gelin ve geç kalmışlığımızı medeniyete yöneltin. Gelin Türkiye'nin gücüne birlikte güç katalım.
İŞTE ÖDÜLLERİ ALANLAR
Edebiyat Ödülü İbrahim Tenekeci'ye, Kültür ve Sanata Vefa Ödülü merhum Necmeddin Okyay'a, Müzik Ödülü Özdemir Erdoğan'a, Kültür Tarihi Ödülü Sadettin Ökten'e, Sinema Ödülü Derviş Zaim'e, Sosyal Bilimler Ödülü İsmail Kara'ya ve Koleksiyoner Ödülü ise Mehmet Çebi'ye verildi.
KAHRAMANLAR KÜLLİYE'DE
Başkan Erdoğan, Viyana'daki terör saldırısında yaralanmasına rağmen bir polis memurunu kurtaran Recep Tayyip Gültekin ve Mikail Özen'i kabul etti.