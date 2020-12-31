Bu da 2021 yılını işaret ediyordu, çünkü biz en son 29.20 kotlarını 2014 yılında görmüştük. Kuraklık verilerinde Türkiye geneline baktığımızda yüzde 49'luk bir azalma var. Pandemi sürecini de hesaba kattığımızda hem nüfusumuz hem de kullanım miktarımız artıyor. Bunlar artış gösterirken yağışların azalması ve küresel sıcaklığında artması eksi yöne doğru bir eğilim göstermesine neden oluyor. Böylelikle havzamızın üstünde çok ciddi bir su stresi oluşmuş vaziyette." diye konuştu.