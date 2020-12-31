Şantaja operasyon

Adana'da Rafet D.'nin (62), üvey kız kardeşi Kader A. (18) ile ilişkiye girdiği anları gizli kamera ile çekip, görüntüleri eşine göndereceğini söyleyerek şantaj yaparak 320 bin TL alan Kadir A. (31) ile beraberindeki 4 kişi, 3 milyon TL daha istedi.

Rafet D.'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklanırken, Kader A.'nın yakalanması için çalışmaların sürdüğü açıklandı.

ANNE YAKMA!



Ağrı'da oturan Murat Ailesi'nin evinde 5 Aralık'ta yangın çıktı. Yangından ilk etkilenen oğlu Burak, "Yanıyorum" diye bağırdı. Melek Murat, eşi Özgür'ü uyandırdı. Melek Murat, küçük kızı Ecenur'u (4), eşi de oğlu Burak'ı balkona çıkardı. Özgür Murat iki çocuğunu kurtarmak için yeniden eve girdi. Ancak bir daha çıkamadı. Yangında Özgür Murat ile kızı Esma ve oğlu Berat yaşamını yitirdi. Melek Murat, "Bu çok ağır bir durum. Mutlu olsun diye pasta aldım 'Anne mum yakma' dedi. Bunu nasıl atlatacağız" ifadelerini kullandı.







BERİVAN'A ŞİFA

Hakkari'de Berivan Cankurtaran, epilepsi krizleri geçirdi. Ailesi yardım istedi: Evladımız sürekli bayılıyor. Ne olur kurtarın.