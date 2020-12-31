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    • 31.12.2020 16:38
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    salgınına karşı Türkiye genelinde alınan tedbirler uygulanmaya devam ediyor. Son olarak 'da alınan karar gereği il dışından gelenlere yapılmaya başlandı. PCR testi pozitif çıkanlar, karantina yurtlarına alınacak.

    Bartın İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararla il dışından gelenlere PCR testi yapılmaya başlandı. Test sonuçları, pozitif çıkanlar karantina yurduna alınacak.



    Koronavirüs kısıtlamalarından önce Bartın'da günlük 250-300 vaka görülürken, alınan tedbirlerden sonra kentte, günlük vaka sayısı ortalama 20 kişiye kadar düştü.



    Vakalardaki düşüşün ardından Bartın İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Sinan Güner'in başkanlığında olağanüstü toplanarak il dışından araçla gelen herkese, PCR testi yapma kararı aldı. Buna göre testleri pozitif çıkanlarla birlikte bu kişilerin temaslıları karantina yurtlarına gönderilecek.



    Bugün sabah saatlerinde Bartın ile Zonguldak, Bartın ile Karabük arasındaki yollarda oluşturulan kontrol noktalarında polis ekipleri ile Sağlık Müdürlüğü personeli; il dışından gelen herkesin PCR testini yapıp iletişim numarasını aldıktan sonra şehre girmelerine izin verdi.



    Gün içerisinde belli olacak test sonuçlarına göre pozitif çıkanlar, yurda alınacak. Kararın ikinci bir emre kadar devam edeceği bildirildi.

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    Haberler Güncel O ilde yeni uygulama! Tek tek kontrol ediliyor! Bugün başladı